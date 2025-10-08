Женщина заменила спортзал на передвижение "на четвереньках": что изменилось (видео)

Жительница Великобритании Алексия Крафт де ла Солкс три года занимается квадробикой. Это необычная форма фитнеса, основанная на передвижении на четвереньках, имитирующем движения животных

Необычное хобби британки превратилось в стиль жизни. Об этом пишет Lad Bible.

Истории о необычных способах поддерживать форму всегда вызывают интерес, и пример Алексии Крафт де ла Солкс не стал исключением.

Жительница Великобритании уже три года занимается квадробикой — это особый вид тренировок, в которых человек передвигается на четвереньках, как животное. По ее словам, все началось случайно. Во время прогулки в парке Алексия увидела мужчину, изображающего обезьяну. Любопытство пересилило, и она подошла познакомиться. Дальнейший разговор превратился в судьбоносный. Мужчина поделился своими знаниями о движениях, вдохновленных природой, и вскоре Алексия решила попробовать сама.

С тех пор необычное хобби превратилось в стиль жизни. Теперь женщина регулярно выходит на улицу, чтобы "гулять на четвереньках", лазать по деревьям и делиться своими тренировками в Instagram, где за ней следят более 100 тысяч подписчиков.

Несмотря на критику Алексия не обращает внимания на насмешки

Несмотря на критику Алексия не обращает внимания на насмешки. По ее словам, квадробика изменила не только tt тело, но и восприятие мира.

"Мне нравится просто исследовать мир на четвереньках. Это дает чувство свободы и связи с природой, которое я никогда не испытывала раньше", — рассказывает она.

За три года тренировок Алексия полностью перестроила свое тело: укрепила плечи, корпус и мышцы спины, а подошвы ног стали "почти как у приматов — крепкие и устойчивые". Теперь британка легко подтягивается, лазает по деревьям и чувствует себя "в сильнейшей форме за всю жизнь".

"До занятий квадробикой я не могла подтянуться ни разу. А теперь могу поднять вес, втрое превышающий мой собственный", — призналась она.

Алексия говорит, что вдохновляется обезьянами и их свободными движениями.

"Они показывают, как можно использовать тело на полную мощность. Мы теряем это умение, когда слишком полагаемся на технологии и сидячий образ жизни", — добавила она.

Издание отмечает, что видео Алексии регулярно набирают десятки тысяч просмотров, а эксперты в сфере фитнеса отмечают, что квадробика действительно развивает силу, координацию и выносливость, хотя требует осторожности и постепенной адаптации суставов.

