Жінка замінила спортзал на пересування "на четвереньках": що змінилося (відео)

Мешканка Великої Британії Алексія Крафт де ла Солкс три роки займається квадробікою. Це незвичайна форма фітнесу, заснована на пересуванні на четвереньках, що імітує рухи тварин

Незвичайне хобі британки перетворилося на стиль життя. Про це пише Lad Bible.

Історії про незвичайні способи підтримувати форму завжди викликають інтерес, і приклад Алексії Крафт де ла Солкс не став винятком.

Мешканка Великої Британії вже три роки займається квадробікою — це особливий вид тренувань, у яких людина пересувається навкарачки, як тварина. За її словами, все почалося випадково. Під час прогулянки в парку Алексія побачила чоловіка, який зображав мавпу. Цікавість пересилила, і вона підійшла познайомитися. Подальша розмова перетворилася на доленосну. Чоловік поділився своїми знаннями про рухи, натхненні природою, і незабаром Алексія вирішила спробувати сама.

Відтоді незвичайне хобі перетворилося на стиль життя. Тепер жінка регулярно виходить на вулицю, щоб "гуляти навкарачки", лазити по деревах і ділитися своїми тренуваннями в Instagram, де за нею стежать понад 100 тисяч підписників.

Попри критику Алексія не звертає уваги на глузування. За її словами, квадробіка змінила не тільки тіло, а й сприйняття світу.

"Мені подобається просто досліджувати світ навкарачки. Це дає відчуття свободи й зв'язку з природою, яке я ніколи не відчувала раніше", — розповідає вона.

За три роки тренувань Алексія повністю перебудувала своє тіло: зміцнила плечі, корпус і м'язи спини, а підошви ніг стали "майже як у приматів — міцні та стійкі". Тепер британка легко підтягується, лазить по деревах і почувається "в найсильнішій формі за все життя".

"До занять квадробікою я не могла підтягнутися жодного разу. А тепер можу підняти вагу, що втричі перевищує мою власну", — зізналася вона.

Алексія каже, що надихається мавпами та їхніми вільними рухами.

"Вони показують, як можна використовувати тіло на повну потужність. Ми втрачаємо це вміння, коли занадто покладаємося на технології та сидячий спосіб життя", — додала вона.

Видання зазначає, що відео Алексії регулярно набирають десятки тисяч переглядів, а експерти у сфері фітнесу наголошують, що квадробіка справді розвиває силу, координацію та витривалість, хоча потребує обережності та поступової адаптації суглобів.

