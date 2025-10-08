Схема дала "сбой": женщина показала ежедневную традицию собаки, которая удивила людей (видео)

Владелица одной собаки из США заметила, что ее длинношерстная такса выработала очень странную привычку — брать подушку и принимать солнечные ванны на улице, как только она возвращалась домой. Но однажды схема дала "сбой".

В тот день ее четвероногий привычно вышел во двор, но там стояла холодная и облачная погода, а потому все осознал и быстро забежал обратно. Всю курьезную историю женщина показала на видео в Reddit.

Сообщение с хвостатым быстро стало популярным — набрало более 23 тыс. реакций. На кадрах видно, что собака тянет свою подушку на улицу, чтобы принять традиционную порцию солнца.

Владелица говорит, что ее четвероногий "делает это каждый день, как возвращаюсь домой". На этот раз ситуация повторилась снова, но произошло неожиданное — когда хвостатый вытащил подушку на улицу, то осмотрелся и понял — на улице прохладно и нет солнца.

Поняв, что и к чему, собака схватила в пасть свою подушку и побежала обратно в дом. На последних кадрах можно увидеть, как четвероногий затягивает через входную дверь свою лежанку, а через мгновение — уже лежит на ней вблизи камина.

"Какой умный пес", — говорится в подписи к видео.

Пока неизвестно, где и когда были сняты эти кадры. Автор поста в комментариях не сообщила больше деталей,

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному ролику, ряд пользователей отметили интеллект собаки и ее действия. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Очень грустно — он еще хвостиком еще машет, пока не понял, что солнца нет";

"Мой пес просто лежит перед дверью — я ему лучше это видео не буду показывать";

"А что вы хотели? Чтобы он лежал просто на земле, как какой-то дворовый пес? У малого есть стандарты";

"Он махал хвостом, пока он не почувствовал, что погода не очень, потом — остановился на мгновение, а потом пошел греться к камину";

"Такое знакомое ощущение. Готовишься, все планируешь, все по местам, а потом приходится переходить на план Б. Жизнь такая, какая есть!".

