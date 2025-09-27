Недоплачивают за сверхурочные: четвероногие "строители" стали интерней-сенсацией (видео)

В США камеры наблюдения зафиксировали забавную ситуацию. Трое собак заинтересовались строительными материалами и даже решили присоединиться к работе. Один из четвероногих начал носом подбрасывать цемент или другой материал, словно настоящий помощник.

Автор ролика убежден, что собаки работают на стройке без доплаты за свои навыки, говорится в видео в Reddit.

На популярном ролике заметно, что трое хвостатых начали активно смотреть на строительные материалы и участвовать в работах. Одна из собак начала носом подбрасывать цемент или другой материал.

Через несколько секунд пес продолжает заниматься работой, когда в кадре появляется кот. Все трое хвостатых "заинтересованы" стройкой и не проявили к появлению пушистого никакого интереса.

"Работники, которым недоплачивают за сверхурочную работу", — подписал автор свой ролик.

Сейчас точно известно, что ролик был снят в конце лета в США. Дальнейшая судьба четвероногих остается неизвестной.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному ролику ряд пользователей считают, что собакам следует "заплатить" за их работу. Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Ну ребята сверхурочно работают. Подбросьте им корма, косточек или мяса — заслужили!";

"Собачья мафия прячет стукача";

"Менеджер вон стоит в нижнем левом углу";

"Это что, цемент? Я бы не позволил собаке делать так носом — очень вредно для здоровья";

"Как всегда: ребята просто стоят и смотрят, а один реально что-то делает".

