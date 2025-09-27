Недоплачують за понаднормові: чотирилапі "будівельники" стали інтернею-сенсацією (відео)

У США камери спостереження зафіксували кумедну ситуацію. Троє собак зацікавилися будівельними матеріалами й навіть вирішили долучитися до роботи. Один із чотирилапих почав носом підкидати цемент чи інший матеріалом, немов справжній помічник.

Автор ролика переконаний, що собаки працюють на будівництві без доплати за свої навички, йдеться в відео в Reddit.

На популярному ролику помітно, що троє хвостатих почали активно дивитися на будівельні матеріали та долучатися до робіт. Один з собак почав носом підкидувати цемент чи інший матеріал.

За кілька секунд пес продовжує займатися роботою, коли в кадрі з'являється кіт. Всі троє хвостатих "зацікавлені" будівництвом і не проявили до появи пухнастого жодного інтересу.

"Працівники, яким недоплачують за понаднормову роботу", — підписав автор свій ролик.

Наразі точно відомо, що ролик було знято наприкінці літа в США. Подальша доля чотирилапих залишається невідомою.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного ролика низка користувачів вважають, що собакам слід "заплатити" за їх роботу. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Ну хлопці понаднормово працюють. Підкиньте їм корму, кісточок чи м'яса — заслужили!";

"Собача мафія ховає стукачa";

"Менеджер он стоїть в нижньому лівому куті";

"Це що, цемент? Я б не дозволив собаці робити так носом — дуже шкідливо для здоров’я";

"Як завжди: хлопці просто стоять і дивляться, а один реально щось робить".

