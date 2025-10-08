Схема дала "збій": жінка показала щоденну традицію собаки, яка здивувала людей (відео)

Власниця одного собаки зі США помітила, що її довгошерста такса виробила дуже дивну звичку — брати подушку та приймати сонячні ванни надворі, як тільки вона поверталася додому. Та одного дня схема дала "збій".

Того дня її чотирилапий звично вийшов на двір, але там стояла холодна та хмарна погода, а тому все усвідомив і швидко забіг назад. Всю курйозну історію жінка показала на відео в Reddit.

Повідомлення з хвостатим швидко стало популярним — набрало понад 23 тис. реакцій. На кадрах видно, що собака тягне свою подушку на вулицю, аби прийняти традиційну порцію сонця.

Власниця каже, що її чотирилапий "робить це щодня, як повертаюся додому". Цього разу ситуація повторилася знову, та сталося неочікуване — коли хвостатий витягнув подушку на вулицю, то огледівся і второпав — на вулиці прохолодно та немає сонця.

Зметикувавши, що і до чого, собака вхопив у пащу свою подушку та побіг назад у будинок. На останніх кадрах можна побачити, як чотирилапий затягує через вхідні двері свою лежанку, а за мить — вже лежить на ній поблизу каміну.

"Який розумний пес", — йдеться в підписі до відео.

Наразі невідомо, де та коли були зняті ці кадри. Авторка посту в коментарях не повідомила більше деталей,

У коментарях до популярного ролика, низка користувачів відзначили інтелект собаки та її дії. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Дуже сумно — він ще хвостиком ще махає, поки не зрозумів, що сонця нема";

"Мій пес просто лежить перед дверима — я йому краще це відео не показуватиму";

"А що ви хотіли? Щоб він лежав просто на землі, як якийсь дворовий пес? У малого є стандарти";

"Він махав хвостом, поки він не відчув, що погода не дуже, потім — зупинився на мить, а потім пішов грітися до каміну";

"Таке знайоме відчуття. Готуєшся, все плануєш, усе по місцях, а потім доводиться переходити на план Б. Життя яким є!".

