Элегантность пляжной виллы: полностью готовый к заселению мини-маеток удивляет покупателей (фото)

Тренд на миниатюрные дома продолжает приобретать популярность среди тех, кому не по карману большие особняки. Одно из таких предложений на Amazon вызвало оживленное обсуждение среди потенциальных покупателей.

Related video

Застройщик S.E.Q предлагает всем желающим приобрести минимаеток менее чем за $50 тысяч (примерно 2,45 млн грн) со всеми выгодами, говорится в объявлении на Amazon.

В предложении для покупки указано, что этот дом принадлежит к классу "tiny house" (мини-домик) в стиле удобного поместья площадью в 74 кв.м. Владелец получает элегантность пляжной виллы с практичностью компактного жилья.

Планировка первого этажа мини-маеточки Фото: Amazon Первый этаж домика Фото: Amazon

Этот дом имеет двухэтажную планировку: на первом этаже хватит места для семейных ужинов и праздничных встреч. Тогда как на втором — терраса для вечеров у костра, а отдельная лестница ведет прямо на террасу, так что гостям не придется проходить через спальню.

Дом предлагается полностью готовым к заселению: с уже проведенной водой и электричеством, утепленными стенами, дверями и окнами. Благодаря панорамным окнам от пола до потолка, помещение залито естественным светом — идеально для утренней йоги без дополнительного освещения.

Кроме того, кухня, ванная, душ, умывальники и шкафчики уже установлены. Это, как убежден застройщик, сохранит время на монтирование мебели и нужной бытовой техники.

Ранее Фокус рассказывал что женщина приобрела мини-дом мечты и показала его в TikTok. Новый тренд на небольшие дома может решить эту проблему для молодых семей и людей, которые не могут позволить себе полноформатные дома.

Впоследствии стало известно о том, что турист отправился на другой континент, чтобы посетить самый маленький дом. Его реакция на увиденное покорила пользователей соцсетей.