Елегантність пляжної вілли: повністю готовий до заселення мінімаєток дивує покупців (фото)

Тренд на мініатюрні будинки продовжує набувати популярності серед тих, кому не по кишені великі маєтки. Одна з таких пропозицій на Amazon викликала жваве обговорення серед потенційних покупців.

Related video

Забудовник S.E.Q пропонує всіх охочим придбати мінімаєток менш ніж за $50 тисяч (приблизно 2,45 млн грн) з усіма вигодами, йдеться в оголошенні на Amazon.

В пропозиції для покупки вказано, що цей дім належить до класу "tiny house" (мінібудиночок) в стилі зручного маєтку площею в 74 кв.м. Власник отримує елегантність пляжної вілли з практичністю компактного житла.

Планування першого поверху мінімаєтку Фото: Amazon Перший поверх будиночка Фото: Amazon

Цей дім має двоповерхове планування: на першому поверсі вистачить місця для сімейних вечерь і святкових зустрічей. Тоді як на другому — тераса для вечорів біля вогнища, а окремі сходи ведуть прямо на терасу, тож гостям не доведеться проходити через спальню.

Будинок пропонується повністю готовим до заселення: з уже проведеною водою та електрикою, утепленими стінами, дверима й вікнами. Завдяки панорамним вікнам від підлоги до стелі, приміщення залите природним світлом — ідеально для ранкової йоги без додаткового освітлення.

Крім того, кухня, ванна, душ, умивальники та шафки вже встановлені. Це, як переконаний забудовник, збереже час на монтування меблів і потрібної побутової техніки.

Раніше Фокус розповідав що жінка придбала мінібудинок мрії та показала його в TikTok. Новий тренд на невеликі будинки може розв'язати цю проблему для молодих сімей та людей, які не можуть дозволити собі повноформатні будинки.

Згодом стало відомо про те, що турист вирушив на інший континент, щоб відвідати найменший будинок. Його реакція на побачене підкорила користувачів соцмереж.