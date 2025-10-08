"Друзья из Европы в шоке": украинка рассказала неожиданный факт о жизни в Индии (видео)

Украинка Виктория Чакраборти, которая живет в Индии, поделилась интересной неожиданностью об этой стране, в которую не верят ее друзья из Европы. Рассказ женщины стал популярным в сети и нашел отклик среди пользователей.

По ее словам, службы доставки работают настолько быстро, что доставляют все необходимое в течение 10 минут с момента заказа. Об этом украинка рассказала на видео в своем Instagram.

На видео можно увидеть, как Виктория показала пакет из службы доставки Blinkit и рассказала, что ей нравится получать все необходимое. Женщина отметила, что ее европейские друзья шокированы такой скоростью доставки.

"Есть одна вещь в Индии, которая шокирует моих европейских друзей — это десятиминутные доставки. Я заказала это, пожалуй, меньше десяти минут назад, и ты буквально можешь получить что угодно: фрукты, овощи, технику или товары для дома. Это реально круто, и мне нравится", — говорит украинка на видео.

В описании к ролику, госпожа Виктория указала, что в Индии все необходимое доставят под дверь в течение 10 минут. Она добавляет, что ее друзья из Европы до сих пор удивляются, как такое возможно, и часто жалуются на долгое время доставки.

"Честно говоря, быстрая доставка — одна из самых крутых вещей жизни здесь", — говорит Виктория.

Реакция соцсетей

Видео с украинкой быстро набрало популярность, а пользователи отмечали особенность индийской системы доставки. Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Я была реально шокирована, когда заказывала впервые";

"Спасибо от всей души, потому что сегодня многие западные блогеры показывают только негативную сторону Индии";

"Фактически Индия в 1000 раз более развита, чем Украина, и поэтому здесь все так замечательно".

