Братья из Индии спрятались в шасси самолета для побега в Британию: один выжил в условиях -60 градусов

Двое братьев из Индии пытались попасть в Великобританию, спрятавшись в шасси самолета. Один из них пережил десятичасовой перелет на высоте более 12 километров при температуре около -60°C, второй погиб во время захода на посадку.

Related video

Как сообщает The Economic Times, братья Пардип и Виджай Саини, которых подозревали в связях с сепаратистской организацией, проникли в отсек шасси самолета British Airways Boeing 747, выполнявшего рейс из Нью-Дели в Лондон. Во время перелета самолет поднялся на высоту около 12 тысяч 200 метров, а расстояние составило примерно 6 тысяч 400 километров.

22-летний Пардип выжил, тогда как его младший брат, 18-летний Виджай, выпал из отсека, когда самолет заходил на посадку в аэропорту Хитроу. От падения он погиб.

Пардип выдержал экстремальные условия, в частности температуру до -60°C и недостаток кислорода. После приземления его обнаружили сотрудники аэропорта в тяжелом состоянии. Мужчину доставили в медицинское учреждение, а затем — в центр содержания. Позже его освободили.

"Я был в депрессии в течение шести лет. Если бы мы погибли оба — это была бы одна история, или если бы оба выжили — другая. Но я потерял младшего брата. Он был мне как друг. Мы выросли вместе", — сказал Пардип.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, с 1947 по 2015 год зафиксировано не менее 113 попыток проникновения людей в отсеки шасси самолетов. Погибли 86 человек, в основном от переохлаждения, недостатка кислорода или в результате падения во время взлета и посадки.

Напомним, в сентябре 2023 года в международном аэропорту Индиры Ганди в Дели сотрудники обнаружили 13-летнего мальчика из Афганистана, который прилетел из Кабула, спрятавшись в отсеке шасси самолета. Он объяснил, что сделал это из любопытства. Подобные инциденты неоднократно становились причиной гибели людей.

Как сообщал Фокус, недавно бортпроводница дала советы, как бесплатно летать в бизнес-классе.

Фокус также писал, что оптическая иллюзия с самолетами в небе поставила в ступор сеть.