Брати з Індії сховалися у шасі літака для втечі до Британії: один вижив у умовах -60 градусів

Двоє братів з Індії намагалися потрапити до Великої Британії, сховавшись у шасі літака. Один із них пережив десятигодинний переліт на висоті понад 12 кілометрів у температурі близько -60°C, другий загинув під час заходу на посадку.

Related video

Як повідомляє The Economic Times, брати Пардіп та Віджай Саїні, яких підозрювали у зв’язках із сепаратистською організацією, проникли у відсік шасі літака British Airways Boeing 747, що виконував рейс з Нью-Делі до Лондона. Під час перельоту літак піднявся на висоту близько 12 тисяч 200 метрів, а відстань склала приблизно 6 тисяч 400 кілометрів.

22-річний Пардіп вижив, тоді як його молодший брат, 18-річний Віджай, випав із відсіку, коли літак заходив на посадку в аеропорту Хітроу. Від падіння він загинув.

Пардіп витримав екстремальні умови, зокрема температуру до -60°C та нестачу кисню. Після приземлення його виявили співробітники аеропорту у важкому стані. Чоловіка доставили до медичного закладу, а згодом — у центр утримання. Пізніше його звільнили.

"Я був у депресії протягом шести років. Якщо б ми загинули обидва — це була б одна історія, або якби обидва вижили — інша. Але я втратив молодшого брата. Він був мені як друг. Ми виросли разом", — сказав Пардіп.

За даними Федерального управління цивільної авіації США, з 1947 по 2015 рік зафіксовано щонайменше 113 спроб проникнення людей у відсіки шасі літаків. Загинули 86 осіб, здебільшого від переохолодження, нестачі кисню або внаслідок падіння під час зльоту й посадки.

Нагадаємо, у вересні 2023 року в міжнародному аеропорту Індіри Ганді в Делі співробітники виявили 13-річного хлопчика з Афганістану, який прилетів із Кабула, сховавшись у відсіку шасі літака. Він пояснив, що зробив це з цікавості. Подібні інциденти неодноразово ставали причиною загибелі людей.

Як повідомляв Фокус, нещодавно бортпровідниця дала поради, як безплатно літати в бізнес-класі.

Фокус також писав, що оптична ілюзія з літаками у небі поставила в ступір мережу.