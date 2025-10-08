"Друзі з Європи в шоці": українка розповіла неочікуваний факт про життя в Індії (відео)

Українка Вікторія Чакраборті, яка мешкає в Індії, поділилася цікавою несподіванкою про цю країну, в яку не вірять її друзі з Європи. Розповідь жінки стала популярною в мережі та знайшла відгук серед користувачів.

З її слів, служби доставки працюють настільки швидко, що доставляють все необхідне протягом 10 хвилин з моменту замовлення. Про це українка розповіла на відео у своєму Instagram.

На відео можна побачити, як пані Вікторія показала пакет зі служби доставки Blinkit і розповіла, що їй подобається отримувати все необхідне. Жінка зазначила, що її європейські друзі шоковані такою швидкістю доставки.

"Є одна річ в Індії, яка шокує моїх європейських друзів — це десятихвилинні доставки. Я замовила це, мабуть, менше ніж десять хвилин тому, і ти буквально можеш отримати що завгодно: фрукти, овочі, техніку чи товари для дому. Це реально круто, і мені подобається", — говорить українка на відео.

В описі до ролика, пані Вікторія вказала, що в Індії все необхідне доставлять під двері протягом 10 хвилин. Вона додає, що її друзі з Європи досі дивуються, як таке можливо, і часто скаржаться на довгий час доставки.

"Чесно кажучи, швидка доставка — одна з найкрутіших речей життя тут", — каже пані Вікторія.

Відео з українкою швидко набрало популярність, а користувачі відзначали особливість індійської системи доставки. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Я була реально шокована, коли замовляла вперше";

"Дякую від щирого серця, бо сьогодні багато західних блогерів показують лише негативну сторону Індії";

"Фактично Індія у 1000 разів розвиненіша за Україну, і тому тут усе так чудово".

