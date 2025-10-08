Муж украинки из Британии назвал борщ "опасным" блюдом: что он имел в виду (видео)

Британец, который женат на украинке, рассказал о собственных наблюдениях относительно борща, который называет "довольно опасным" блюдом. Ироничный тон мужчины о блюде был тепло встречен пользователями сети.

Уроженец Туманного Альбиона отмечает, что украинское блюдо имеет ряд "хитростей", о которых следует знать всем. Об этом мужчина рассказал в ролике в Instagram.

Британец говорит, что одной из "опасностей" борща являются большие объемы этого блюда, и намекает, что украинцы чаще всего "выбирают самую большую кастрюлю, которая у них есть".

"А если у вас такой нет, то нужно купить именно такую специально для борща. И вот теперь у вас большая кастрюля борща, которую надо есть на обед, ужин и даже завтрак", — иронично говорит мужчина.

Британец также советует в случае отсутствия места в холодильнике для блюда "прокипятить еще раз, и он выживет". Уроженец Туманного Альбиона добавляет, что само блюдо довольно живучее.

Также мужчина категорически не советует говорить украинцам "перестать готовить борщ". Однако тому, кто это сказал, следует готовиться к неприятным последствиям.

"Если вы скажете украинцам перестать готовить борщ, то они перестанут. И вы никогда их больше не увидите", — саркастически подчеркнул мужчина.

Британец категорически не советует сравнивать украинское блюдо, которое готовила ваша жена или ее мама. Это может иметь очень "опасные" последствия.

"Боже упаси, если вы скажете, что мамин борщ лучше [борща вашей жены]", — заключает мужчина, спрашивая напоследок, нравится ли им это украинское блюдо.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному ролику, украинские пользователи положительно откликнулись на ироничный ролик иностранца о борще. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"У меня такая же кастрюля — это знак — надо приготовить борщ";

"Я обожаю вашу пропаганду борща";

"Если для борща в холодильнике не нашлось места — настоящая хозяйка знает выход. Берете все перекладываете, убираете лишнее и аккуратно ставите кастрюлю. Проблема решена, а борщ всегда под рукой!";

"Посмотрела, пошла готовить борщ, да кастрюля маловата".

