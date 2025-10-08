Чоловік українки з Британії назвав борщ "небезпечною" стравою: що він мав на увазі (відео)

Британець, який одружений з українкою, розповів про власні спостереження щодо борщу, який називає "досить небезпечною" стравою. Іронічний тон чоловіка про страву був тепло зустрітий користувачами мережі.

Уродженець Туманного Альбіону відзначає, що українська страва має низку "хитрощів", про які слід знати всім. Про це чоловік розповів у ролику в Instagram.

Британець говорить, що однією з "небезпек" борщу є великі об'єми цієї страви, та натякає, що українці найчастіше "обирають найбільшу каструлю, яка в них є".

"А якщо у вас такої немає, то потрібно купити саме таку спеціально для борщу. І ось тепер у вас велика каструля борщу, яку треба їсти на обід, вечерю та навіть сніданок", — іронічно говорить чоловік.

Британець також радить в разі відсутності місця в холодильнику для страви "прокип'ятити ще раз, і він виживе". Уродженець Туманного Альбіону додає, що сама страва є доволі живучою.

Також чоловік категорично не радить говорити українцям "перестати готувати борщ". Однак тому, хто це сказав, слід готуватися до неприємних наслідків.

"Якщо ви скажете українці перестати готувати борщ, то вони перестануть. І ви ніколи їх більше не побачите", — саркастично підкреслив чоловік.

Британець категорично не радить порівнювати українську страву, яку готувала ваша дружина чи її мама. Це може мати дуже "небезпечні" наслідки.

"Боже збав, якщо ви скажете, що мами борщ кращий [за борщ вашої дружини]", — підсумовує чоловік, питаючи наостанок, чи подобається їм ця українська страва.

У коментарях до популярного ролика, українські користувачі позитивно відгукнулися на іронічний ролик іноземця про борщ. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"В мене така сама каструля — це знак — треба приготувати борщ";

"Я обожнюю вашу пропаганду борщу";

"Якщо для борщу у холодильнику не знайшлося місця — справжня господиня знає вихід. Берете все перекладаєте, прибираєте зайве та акуратно ставите каструлю. Проблема вирішена, а борщ завжди під рукою!";

"Подивилась, пішла готувати борщ, та каструля замала".

