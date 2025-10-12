Пранк учителей завоевал Интернет: те показали действия учеников после звонка на перемену (видео)

Учитель старшей школы в США проводил урок для старшеклассников, как вдруг после звонка он внезапно выбежал в коридор в забавной позе. Подростки и пользователи не сдерживали смеха от ситуации, которая оказалась пранком.

По оригинальной задумке, учитель и его коллеги закосплеили поведение своих подочников под того, как прозвучал звонок на перемену. Соответствующие действия педагогов оказалась на опубликованном видео в Reddit.

Видео с действиями учителей стало очень вирусным — набрало более 171 тыс. реакций. На кадрах можно увидеть, как педагог ведет урок для старшеклассников, как вдруг раздается звонок на перемену.

Буквально сразу мужчина забрасывает руки за спину, разводит в разные стороны и начинает выбегать из аудитории. Это вызывает удивление, но потом на ролике заметно, что из других классов в такой же позе выбегают коллеги учителя.

Ученики не сдерживают смеха и начинают смеяться от увиденного собственными глазами. Впоследствии оказалось, что учителя решили подколоть учеников, воплотив пранк в жизнь.

"Учителя решили подражать своим ученикам и мигом выбежали из школы, как только раздался звонок", — говорится в заметке к видео,

Пока точно неизвестно, когда и где были сняты эти кадры. В сети предположили, что это произошло в одной из школ США.

Реакция сети

В комментариях к вирусному ролику, пользователи не сдерживали смеха и сарказма от увиденного на видео. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Пятница, а в баре за углом акция "два маргариты по цене одной";

"Так приятно видеть, когда в школах или на работе случаются такие веселые моменты";

"Они ждали этого звонка весь год — так же как и ученики. Этот рывок — легендарный. Посвящение "шутки" просто невероятное";

"Когда учителя начинают косплеить своих учеников — понимаешь, что это школа, где правят любовь и хаос";

"Почему они бегут в стиле "Наруто"? Окей, хорошо, я уже понял — это "бег оружейников" (видимо, ссылка на какую-то сцену из фильма). Но я привык называть это "Наруто-раном" — мне 33!".

