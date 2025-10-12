Пранк вчителів завоював Інтернет: ті показали дії учнів після дзвінка на перерву (відео)

Вчитель старшої школи в США проводив урок для старшокласників, як раптом після дзвінка він раптово вибіг у коридор у кумедній позі. Підлітки та користувачі не стримували сміху від ситуації, яка виявилася пранком.

За оригінальною задумкою, вчитель та його колеги закосплеїли поведінку своїх підочних під того, як пролунав дзвоник на перерву. Відповідні дії педагогів опинилася на опублікованому відео в Reddit.

Відео з діями вчителів стало дуже вірусним — набрало понад 171 тис. реакцій. На кадрах можна побачити, як педагог веде урок для старшокласників, як раптом лунає дзвінок на перерву.

Буквально відразу чоловік закидає руки за спину, розводить в різні боки та починає вибігати з аудиторії. Це спричиняє здивування, але потім на ролику помітно, що з других класів у такій ж позі вибігають колеги вчителя.

Учні не стримують сміху та починають сміятися від побаченого власними очима. Згодом виявилося, що вчителі вирішили підколоти учнів, втіливши пранк у життя.

"Учителі вирішили наслідувати своїх учнів і миттю вибігли зі школи, щойно пролунав дзвінок", — йдеться в дописі до відео,

Наразі точно невідомо, коли та де були зняті ці кадри. В мережі припустили, що це сталося в одній зі шкіл США.

Реакція мережі

У коментарях до вірусного ролика, користувачі не стримували сміху та сарказму від побаченого на відео. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"П’ятниця, а в барі за рогом акція "два маргарити за ціною однієї";

"Так приємно бачити, коли в школах чи на роботі трапляються такі веселі моменти";

"Вони чекали цього дзвінка весь рік — так само як і учні. Цей ривок — легендарний. Присвята "жарту" просто неймовірна";

"Коли вчителі починають косплеїти своїх учнів — розумієш, що це школа, де правлять любов і хаос";

"Чому вони біжать у стилі "Наруто"? Окей, добре, я вже зрозумів — це "біг зброярів" (мабуть, посилання на якусь сцену з фільму). Але я звик називати це "Наруто-раном" — мені 33!".

