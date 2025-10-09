Женщина ответила на звонок с неизвестного номера и получила $1 млн (видео)

Валери Уильямс из Мичигана (США) рассказала, что телефонный звонок, который она сначала приняла за мошенничество, оказался важным шагом на пути к выигрышу в лотерею 1 миллиона долларов.

Невыигрышные лотерейные билеты подарили американке второй шанс на победу. Об этом пишет UPI.

65-летняя Валери Уильямс из Вестленда рассказала представителям лотереи Мичигана, что она использовала приложение лотереи для сканирования своих невыигрышных билетов, не осознавая, что тем самым она получает шанс на второй шанс.

"Когда я увидела входящий звонок от Michigan Lottery, я поначалу не хотела отвечать, потому что подумала, что это мошенники, но в конце концов все-таки ответила, чтобы узнать, в чем дело. Я была в шоке, когда узнала, что меня выбрали участницей розыгрыша Electric Giveaway с призовым фондом в 1 000 000 долларов", — сказала Уильямс.

Американку пригласили принять участие в розыгрыше призов 19 сентября в Comerica Park в Детройте.

"Я была нервной и взволнованной, когда колесо вращалось, и не могла поверить, когда оно сделало последний щелчок и остановилось на моем цвете. Я только и думал: "Не может быть!" Это было потрясающее чувство, и я до сих пор в шоке", — сказала Уильямс.

Этот спин принес женщине приз в размере 1 миллиона долларов (примерно 41,4 млн гривен).

Уильямс сказала, что пока что она сохранит свой выигрыш.

"Я еще не строила никаких больших планов на эти деньги, потому что все еще пытаюсь во всем разобраться. В конечном итоге, мы с мужем планируем потратить часть выигрыша на отпуск", — сказала Уильямс.

