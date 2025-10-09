Жінка відповіла на дзвінок із невідомого номера й отримала $1 млн (відео)

Валері Вільямс із Мічигану (США) розповіла, що телефонний дзвінок, який вона спочатку сприйняла за шахрайство, виявився важливим кроком на шляху до виграшу в лотерею 1 мільйона доларів.

Невиграшні лотерейні квитки подарували американці другий шанс на перемогу. Про це пише UPI.

65-річна Валері Вільямс із Вестленда розповіла представникам лотереї Мічигану, що вона використовувала застосунок лотереї для сканування своїх невиграшних квитків, не усвідомлюючи, що тим самим вона отримує шанс на другий шанс.

"Коли я побачила вхідний дзвінок від Michigan Lottery, я спочатку не хотіла відповідати, бо подумала, що це шахраї, але врешті-решт усе-таки відповіла, щоб дізнатися, в чому справа. Я була шокована, коли дізналася, що мене обрали учасницею розіграшу Electric Giveaway із призовим фондом у 1 000 000 доларів", — сказала Вільямс.

Американку запросили взяти участь у розіграші призів 19 вересня в Comerica Park у Детройті.

"Я була нервовою і схвильованою, коли колесо оберталося, і не могла повірити, коли воно зробило останнє клацання і зупинилося на моєму кольорі. Я тільки й думав: "Не може бути!" Це було приголомшливе відчуття, і я досі в шоці", — сказала Вільямс.

Цей спін приніс жінці приз у розмірі 1 мільйона доларів (приблизно 41,4 млн гривень).

Вільямс сказала, що поки що вона збереже свій виграш.

"Я ще не будувала ніяких великих планів на ці гроші, тому що все ще намагаюся у всьому розібратися. Зрештою, ми з чоловіком плануємо витратити частину виграшу на відпустку", — сказала Вільямс.

