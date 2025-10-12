Мама привезла сына в больницу после укуса выдры: действия врача заставили "потерять дар речи" (видео)

Американка Лорен привезла сына в больницу после того, как малого укусила дикая выдра. Далее произошло неожиданное, что заставило женщину и пользователей сети удивиться от увиденного.

Оказалось, что врач полез в Интернет и начал искать изображения выдры на фотографиях, как видно на опубликованном ролике американки в TikTok.

Видео женщины стало очень вирусным — набрало почти 22 млн просмотров. На кадрах можно увидеть, что сын Лорен сидит в смотровом кресле, после чего ее взгляд переключается на врача.

Мужчина сел за компьютер и начал что-то искать. Когда Лорен приблизила изображение на видео, то потеряла дар речи — медик начал гуглить изображение дикой выдры.

"Мой сын вел себя во время осмотра довольно сдержанно", — иронично рассказала американка для Newsweek.

Она пересказала детали той истории — она с мужем Алексом и двумя сыновьями Ли и Логаном поехали на рыбалку на выходных. Тогда как раз рядом и появилась выдра, которая постоянно кружила вокруг их лодки.

Именно тогда 4-летний Ли протянул руку к животному, и оно укусило малого. Опасаясь, что дикое существо могло быть носителем болезней, женщина сразу поехала в больницу неотложной помощи.

"Я сама узнала из Google, что выдры могут быть носителями бешенства", — пояснила она.

После осмотра оказалось, что малышу придется пройти вакцинацию от этой болезни. Женщина вспоминает, что Ли пришлось терпеть инъекцию прямо в место укуса, и это был "самый травматичный укол в его жизни".

Лорен добавляет, что ее сына еще трижды вакцинировали после того инцидента. Теперь, когда Ли уже шесть, он полностью выздоровел, а семья до сих пор постоянно ездит на то же место для рыбалки.

"Мы снова ходили туда рыбачить, но больше выдру не видели", — резюмировала американка.

В комментариях к ролику мамы двоих детей, ряд юзеров признали, что сначала не поверили увиденному. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Да ну, это прямо кринж. Доктор не знает, как выглядит выдра?";

"О, я — не одна, кто гуглит что-то, если вдруг случается беда";

"Теперь нас лечат врачи со времен ковида. Кажется, регресс явный";

"У выдры теперь есть еще один фанат. Это — врач".

