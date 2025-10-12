Мама привезла сина до лікарні після укусу видри: дії лікаря змусили "втратити мову" (відео)

Американка Лорен привезла сина до лікарні після того, як малого вкусила дика видра. Далі сталося неочікуване, що змусило жінку та користувачів мережі здивуватися від побаченого.

Related video

Виявилося, що лікар поліз в Інтернет і почав шукати зображення видри на світлинах, як видно на опублікованому ролику американки в TikTok.

Відео жінки стало дуже вірусним — набрало майже 22 млн переглядів. На кадрах можна побачити, що син Лорен сидить в оглядовому кріслі, після чого її погляд перемикається на лікаря.

Чоловік сів за комп'ютер і почав щось шукати. Коли Лорен приблизила зображення на відео, то втратила дар мови — медик почав гуглити зображення дикої видри.

"Мій син поводився себе під час огляду доволі стримано", — іронічно розповіла американка для Newsweek.

Вона переповіла деталі тієї історії — вона з чоловіком Алексом і двома синами Лі та Логаном поїхали на рибалку на вихідних. Тоді саме поруч і з'явилася видра, яка постійно кружляла довкола їх човна.

Саме тоді 4-річний Лі простягнув руку до тварини, і вона вкусила малого. Побоюючись, що дика істота могла бути носієм хвороб, жінка відразу поїхала до лікарні невідкладної допомоги.

"Я сама дізналася з Google, що видри можуть бути носіями сказу", — пояснила вона.

Після огляду виявилося, що малому доведеться пройти вакцинацію від цієї хвороби. Жінка згадує, що Лі довелося терпіти ін'єкцію прямо в місце укусу, і це був "найтравматичніший укол в його житті".

Лорен додає, що її сина ще тричі вакцинували після того інциденту. Тепер, коли Лі вже шість, він повністю видужав, а сім'я досі постійно їздить на те саме місце для рибалки.

"Ми знову ходили туди рибалити, але більше видру не бачили", — резюмувала американка.

Реакція соцмереж

У коментарях до ролика мами двох дітей, низка юзерів визнала, що спочатку не повірили побаченому. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Та ну, це прямо крінж. Лікар не знає, як виглядає видра?";

"О, я — не одна, хто гуглить щось, якщо раптом стається халепа";

"Тепер нас лікують лікарі з часів ковіду. Здається, регрес явний";

"У видри тепер є ще один фанат. Це — лікар".

Раніше Фокус повідомляв, що медсестру висміяли через пояснення аналізів пацієнтки. Коли жінка отримала на пошту голосове повідомлення, то почуте розсмішило як її, так і користувачів мережі.

Згодом стало відомо, як лікарі дістали краба з вуха хлопчика. У Мексиці цей випадок з хлопчиком Педро, який прогулявся на пляжі, швидко став вірусним у мережі.