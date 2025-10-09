Поселился в фургоне: мужчина работает и живет с компостным туалетом в центре города (видео)

В Лондоне (Великобритания) молодой человек решил отказаться от арендованного жилья из-за высоких цен на недвижимость. Теперь он живет в переоборудованном фургоне, где работает, готовит кофе и даже обустроил компостный туалет.

Как сообщает The Sun, житель Лондона, по имени Льюис рассказал, что решил переехать в фургон, чтобы избежать высокой арендной платы. По его словам, жизнь в мобильном доме значительно дешевле, чем аренда квартиры в центре британской столицы.

Мужчина работает полный рабочий день в городе, но теперь его "офисом" стал небольшой фургон, припаркованный прямо в сердце Лондона. Ранее он платил около £1 000 (61 тыс. грн) в месяц за маленькое жилье, но теперь не тратит средств на аренду, коммунальные услуги или муниципальный налог.

Льюис ведет страницу в TikTok под ником @lewis.ldn.vanlife, где делится особенностями жизни "вне сети". В своих видео он показывает, как заваривает кофе, работает за ноутбуком и наслаждается городскими пейзажами — даже если они состоят из пакетов с мусором или старой мебели у обочины.

Молодой лондонец объяснил, что сначала начал жить в фургоне, чтобы сэкономить деньги на покупку квартиры.

"Все шло довольно хорошо, когда я отложил около 7 тысяч фунтов, но после введения нового гербового сбора для тех, кто покупает жилье впервые, мой депозит теперь в минусе", — рассказал Льюис.

Он добавил: "Ничто так не показывает реалии современного общества, как стабильная работа, где вся зарплата идет только на то, чтобы прожить до следующего месяца".

Несмотря на трудности, мужчина убежден, что жизнь в фургоне выгоднее аренды в столице. По данным компании Essential Living, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в центральных районах Лондона составляет от £2 121 до £2 252 (108-115 тыс. грн) в месяц.

Льюис признается, что главным вызовом стало отсутствие привычного туалета. В зависимости от места парковки, он пользуется туалетами в спортзалах или кафе, а в фургоне имеет резервный компостный контейнер.

"Если припарковался не возле спортзала или ресторана, приходится искать ближайшие кусты — такая вот романтика", — пошутил он.

Мужчина также работает в офисе два дня в неделю, поэтому имеет возможность пользоваться там душем и туалетом.

В TikTok у Льюиса более 51 тыс. подписчиков, а его история вызвала разные реакции. Часть пользователей хвалит его решительность и креативность, другие — не понимают, почему он остался в Лондоне.

"Если бы у меня был фургон, я бы поехал в село", — написал один из комментаторов.

Сам Льюис ответил, что не жалеет о своем выборе: неудобства стоит терпеть ради свободы, отсутствия арендной платы и возможности жить "на собственных условиях".

Напомним, по данным британских СМИ, аренда жилья в крупных городах Великобритании продолжает расти, тогда как доходы населения не успевают за темпами инфляции. Эксперты прогнозируют, что количество людей, которые выбирают альтернативные форматы проживания, в дальнейшем будет только увеличиваться.

