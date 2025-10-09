Оселився у фургоні: чоловік працює та живе з компостним туалетом у центрі міста (відео)

У Лондоні (Велика Британія) молодий чоловік вирішив відмовитися від орендованого житла через високі ціни на нерухомість. Тепер він живе у переобладнаному фургоні, де працює, готує каву та навіть облаштував компостний туалет.

Related video

Як повідомляє The Sun, мешканець Лондона, на ім'я Льюїс розповів, що вирішив переїхати до фургона, щоб уникнути високої орендної плати. За його словами, життя у мобільному будинку значно дешевше, ніж оренда квартири в центрі британської столиці.

Чоловік працює повний робочий день у місті, але тепер його "офісом" став невеликий фургон, припаркований просто у серці Лондона. Раніше він сплачував близько £1 000 (61 тис. грн) на місяць за маленьке житло, але тепер не витрачає коштів на оренду, комунальні послуги чи муніципальний податок.

Льюїс веде сторінку в TikTok під ніком @lewis.ldn.vanlife, де ділиться особливостями життя "поза мережею". У своїх відео він показує, як заварює каву, працює за ноутбуком і насолоджується міськими краєвидами — навіть якщо вони складаються з пакетів зі сміттям чи старих меблів біля узбіччя.

Молодий лондонець пояснив, що спочатку почав жити у фургоні, щоб заощадити гроші на купівлю квартири.

Почав жити у фургоні, щоб заощадити гроші на купівлю квартири

"Усе йшло досить добре, коли я відклав близько 7 тисяч фунтів, але після запровадження нового гербового збору для тих, хто купує житло вперше, мій депозит тепер у мінусі", — розповів Льюїс.

Він додав: "Ніщо так не показує реалії сучасного суспільства, як стабільна робота, де вся зарплата йде лише на те, щоб прожити до наступного місяця".

Попри труднощі, чоловік переконаний, що життя у фургоні вигідніше за оренду в столиці. За даними компанії Essential Living, середня вартість оренди однокімнатної квартири у центральних районах Лондона становить від £2 121 до £2 252 (108–115 тис. грн) на місяць.

Льюїс зізнається, що головним викликом стала відсутність звичного туалету. Залежно від місця паркування, він користується туалетами у спортзалах або кав’ярнях, а у фургоні має резервний компостний контейнер.

"Якщо припаркувався не біля спортзалу чи ресторану, доводиться шукати найближчі кущі — така ось романтика", — пожартував він.

Чоловік також працює в офісі два дні на тиждень, тому має можливість користуватися там душем і туалетом.

У TikTok у Льюїса понад 51 тис. підписників, а його історія викликала різні реакції. Частина користувачів хвалить його рішучість і креативність, інші — не розуміють, чому він залишився в Лондоні.

"Якби в мене був фургон, я б поїхав у село", — написав один із коментаторів.

Сам Льюїс відповів, що не шкодує про свій вибір: незручності варто терпіти заради свободи, відсутності орендної плати та можливості жити "на власних умовах".

Нагадаємо, за даними британських ЗМІ, оренда житла у великих містах Великої Британії продовжує зростати, тоді як доходи населення не встигають за темпами інфляції. Експерти прогнозують, що кількість людей, які обирають альтернативні формати проживання, надалі лише збільшуватиметься.

Фокус також писав про життя пари в каравані за 430 гривень на день.

Фокус також писав, що дві британки віком за 30 років втратили понад $108 500, купивши караван у парку.