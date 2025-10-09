Но Муссолини можно: в российском "ВКонтакте" запретили называться "Путиным" и "Гитлером"

Также соцсеть запрещает пользователем называться Навальным, Сатаной и Геем. Что при этом делать однофамильцам российских политиков – неизвестно.

Социальная сеть "ВКонтакте" запретила пользователям писать вместо своей фамилии или имени слова "Путин", "Сталин", "Трамп", "Навальный", "Сатана" и "Гей". "СВО", как называют в России войну в Украине, тоже под запретом. Если попытаться ввести эти слова в графу "имя" или "фамилия" в профиле пользователя, соцсеть пишет сообщение об ошибке и не дает сохранить результат, сообщает "Верстка".

Также оказались запрещены слова "Гитлер" и "Лесбиянка". Также нельзя использовать названия наркотиков: ЛСД и марихуана оказались под запретом.

Но при этом незаблокированными оказались имена Муссолини, Ленина, Макрона, Дудаева и Ходорковского. Ваххабитом тоже можно назваться, как и использовать аббревиатуру ЛГБТ, которая в России признана "экстремистским международным движением". Также доступны оказались "Бог" и "Дьявол".

Ранее один из пользователей Х обратил внимание, что во "ВКонтакте" нельзя указать фамилию Навальный, но при этом доступна Навальная.

Впрочем, в России часто что-то запрещают. Например дефицит бензина, который возник после ударов по российским НПЗ уклончиво объясняют сельхозработами и внутренним туризмом.

А в оккупированной Феодосии жалуются, что после удара дронов по местному НПЗ власти замалчивают масштабы, в то время как туристы уезжают с курорта, а местные жители отправляют подальше детей.