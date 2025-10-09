Але Муссоліні можна: у російському "ВКонтакте" заборонили називатися "Путіним" і "Гітлером"

Також соцмережа забороняє користувачем називатися Навальним, Сатаною і Геєм. Що при цьому робити однофамільцям російських політиків — невідомо.

Related video

Соціальна мережа "ВКонтакте" заборонила користувачам писати замість свого прізвища або імені слова "Путін", "Сталін", "Трамп", "Навальний", "Сатана" і "Гей". "СВО", як називають у Росії війну в Україні, теж під забороною. Якщо спробувати ввести ці слова в графу "ім'я" або "прізвище" в профілі користувача, соцмережа пише повідомлення про помилку і не дає зберегти результат, повідомляє "Верстка".

У РФ не можна бути Путіним Фото: Верстка

Також виявилися заборонені слова "Гітлер" і "Лесбіянка". Також не можна використовувати назви наркотиків: ЛСД і марихуана опинилися під забороною.

Але при цьому незаблокованими виявилися імена Муссоліні, Леніна, Макрона, Дудаєва і Ходорковського. Ваххабітом теж можна назватися, як і використовувати абревіатуру ЛГБТ, яка в Росії визнана "екстремістським міжнародним рухом". Також доступними виявилися "Бог" і "Диявол".

Раніше один із користувачів Х звернув увагу, що у "ВКонтакте" не можна вказати прізвище Навальний, але водночас доступна Навальна.

Утім, у Росії часто щось забороняють. Наприклад, дефіцит бензину, який виник після ударів по російських НПЗ , ухильно пояснюють сільгоспроботами і внутрішнім туризмом.

А в окупованій Феодосії скаржаться, що після удару дронів по місцевому НПЗ влада замовчує масштаби, тоді як туристи виїжджають із курорту, а місцеві жителі відправляють подалі дітей.