Круглогодично в отпуске: пожилая пара рассказала о необычном способе заработка (фото)

Британские супруги Донна и Фрэнк научились совмещать путешествия с подработкой на пенсии, пользуясь отпусками своих клиентов. Теперь, как они шутят, пара каждый год имеет "настоящий отпуск мечты".

За четыре года они побывали по всей Британии — от небольших коттеджей до пятиэтажного особняка в Кенсингтоне, где присматривали за лабрадорами, чихуахуа и даже лысыми котами, сообщает Mirror.

Донна и Фрэнк говорят, что проводят свои золотые годы, присматривая за чужими домами и домашними любимцами, пока владельцы отдыхают. История Донны с этого началась еще с родителей, когда они начали стали домоседами 15 лет и всегда делились забавными историями о своих приключениях.

Поэтому когда супруги вышли на пенсию, они присоединились к агентству Homesitters. Теперь пара выбирает заказ, похожий на "сайт знакомств": учитываются пожелания клиентов и домашних смотрителей.

Сейчас Донна и Фрэнк берут около 8-10 подработок в год продолжительностью от выходных до нескольких недель. Заказчики оплачивают проезд, питание и дают около £200 (примерно 9 400 грн) в неделю, в зависимости от количества животных.

Пара занимается делами хозяев, пока те в отпуске Фото: Unsplash

"Мы не стремимся зарабатывать на полную ставку. Но этого достаточно, чтобы позволить себе приятности — например, путешествие каждый год", — говорит Фрэнк.

Донна подчеркивает, что для них главное — это наличие животных. Именно поэтому работа супругов стала "особенной".

"Мы ухаживали за курами, утками, тропическими рыбами, овцами и даже аксолотлями!" — улыбается Донна.

Женщина иронично говорит, что у них бывали и очень привередливые владельцы. Пара вспоминает, что некоторые требуют после каждой прогулки вытирать собаке лапы, живот и зад салфетками.

"Если этого хочет владелец — ты это делаешь. Это вопрос доверия", — говорит Фрэнк.

Сам Донна добавляет, что быть хорошим домашним смотрителем — значит быть "организованным и иметь большое сердце".

"Ты отвечаешь за чужой дом и питомцев, и это — самое важное", — резюмирует пожилая британка.

Впоследствии стало известно, что пара пенсионеров решила переехать жить на лайнер. Супруги решили, что им выгоднее жить на кораблях на пенсии, ведь стоимость ипотеки постоянно растет.