Цілорічно у відпустці: літня пара розповіла про незвичний спосіб заробітку (фото)

Британське подружжя Донна і Френк навчилися поєднувати подорожі з підробітком на пенсії, користуючись відпустками своїх клієнтів. Тепер, як вони жартують, пара щороку має “справжню відпустку мрії”.

За чотири роки вони побували по всій Британії — від невеликих котеджів до п’ятиповерхового маєтку в Кенсінгтоні, де наглядали за лабрадорами, чихуахуа й навіть лисими котами, повідомляє Mirror.

Донна і Френк кажуть, що проводять свої золоті роки, доглядаючи чужі будинки та домашніх улюбленців, поки власники відпочивають. Історія Донни з цього почалася ще з батьків, коли вони почали стали домосідами 15 років і завжди ділилися кумедними історіями про свої пригоди.

Тому коли подружжя вийшло на пенсію, вони приєдналися до агентства Homesitters. Тепер пара обирає замовлення, схоже до "сайту знайомств": враховуються побажання клієнтів і хатніх наглядачів.

Зараз Донна й Френк беруть близько 8–10 підробітків на рік тривалістю від вихідних до кількох тижнів. Замовники оплачують проїзд, харчування й дають близько £200 (приблизно 9 400 грн) на тиждень, залежно від кількості тварин.

Пара займається справами господарів, поки ті у відпустці Фото: Unsplash

"Ми не прагнемо заробляти на повну ставку. Але цього достатньо, щоб дозволити собі приємності — наприклад, подорож щороку", — каже Френк.

Донна підкреслює, що для них головне — це наявність тварин. Саме тому робота подружжя стала "особливою".

"Ми доглядали курей, качок, тропічних риб, овець і навіть аксолотлів!" — усміхається Донна.

Жінка іронічно говорить, що в них бували й дуже вибагливі власники. Пара згадує, що дехто вимагає після кожної прогулянки витирати собаці лапи, живіт і зад серветками.

"Якщо цього хоче власник — ти це робиш. Це питання довіри", — каже Френк.

Сам Донна додає, що бути гарним хатнім наглядачем — означає бути "організованим і мати велике серце".

"Ти відповідаєш за чужий дім і улюбленців, і це — найважливіше", — резюмує літня британка.

