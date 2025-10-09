На острове без магазинов открылась вакансия, о которой мечтают многие: что нужно делать

На острове Инис-Энлли (Бардси), расположенном у побережья северного Уэльса, ищут семью или пару для ухода за овцами и крупным рогатым скотом. Это первый подобный набор за почти 20 лет.

Власти Великобритании открыли редкую вакансию для тех, кто мечтает о жизни вдали от цивилизации. Об этом пишут Daily Star.

Инис-Энлли — небольшой двухмильный остров (3,2 км), где нет электросети, телефонов, автомобилей и магазинов. Местные жители стирают вручную, используют компостные туалеты и живут в гармонии с природой. Работа предполагает уход за 200 овцами и 25 головами валлийского черного скота.

Будущие арендаторы присоединятся к постоянному сообществу из 12 человек, которые работают на суше и на море, встречают гостей и охраняют дикую природу. Переезд планируется на сентябрь 2026 года.

"Энлли — уникальное место. Это шанс всей жизни. Мы ищем тех, кто действительно любит природу и готов стать частью сообщества", — отметил представитель фонда Bardsey Island Trust, владеющего островом.

Дом и пастбища на острове Инис-Энлли Фото: tripadvisor

Кандидаты должны иметь опыт фермерства и, желательно, владеть валлийским языком, который остается основным средством общения на острове. Им предстоит не только заботиться о животных, но и участвовать в природоохранных инициативах.

С 2007 года за землей ухаживает фермер Гарет Робертс, приезжающий на остров с 1973 года. Он согласился стать наставником новых арендаторов и передать им опыт работы в условиях полной изоляции.

Энлли известен как место захоронения 20 000 святых и одно из самых духовных мест Уэльса. Добраться туда можно только по морю — паром пересекает бурный пролив Бардси, известный своими непредсказуемыми течениями.

