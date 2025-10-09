На острові без магазинів відкрилася вакансія, про яку мріє багато хто: що потрібно робити

На острові Ініс-Енллі (Бардсі), розташованому біля узбережжя північного Уельсу, шукають сім'ю або пару для догляду за вівцями та великою рогатою худобою. Це перший подібний набір за майже 20 років.

Влада Великої Британії відкрила рідкісну вакансію для тих, хто мріє про життя далеко від цивілізації. Про це пишуть Daily Star.

Ініс-Енллі — невеликий двомильний острів (3,2 км), де немає електромережі, телефонів, автомобілів і магазинів. Місцеві жителі перуть вручну, використовують компостні туалети і живуть у гармонії з природою. Робота передбачає догляд за 200 вівцями й 25 головами валлійської чорної худоби.

Майбутні орендарі приєднаються до постійного товариства з 12 осіб, які працюють на суші та на морі, зустрічають гостей і охороняють дику природу. Переїзд планується на вересень 2026 року.

"Енллі — унікальне місце. Це шанс усього життя. Ми шукаємо тих, хто справді любить природу і готовий стати частиною спільноти", — зазначив представник фонду Bardsey Island Trust, що володіє островом.

Будинок і пасовища на острові Ініс-Енллі Фото: tripadvisor

Кандидати повинні мати досвід фермерства і, бажано, володіти валлійською мовою, яка залишається основним засобом спілкування на острові. Їм належить не тільки піклуватися про тварин, а й брати участь у природоохоронних ініціативах.

З 2007 року за землею доглядає фермер Гарет Робертс, який приїжджає на острів з 1973 року. Він погодився стати наставником нових орендарів і передати їм досвід роботи в умовах повної ізоляції.

Енллі відомий як місце поховання 20 000 святих і одне з найдуховніших місць Уельсу. Дістатися туди можна тільки морем — пором перетинає бурхливу протоку Бардсі, відому своїми непередбачуваними течіями.

