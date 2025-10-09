От брака до развода за год: история женщины о неудачном замужестве стала трендом сети (видео)

Жительница США Эшли за год времени прошла путь от счастливой невесты и жены до разведенной женщины, брак которой очень быстро распался. История американки нашла отклик в сети и стала вирусной.

Эшли говорит, что она долго боялась даты своей свадьбы 4 октября, но уже спокойно вспоминает о лучших моментах того праздника, о рассказала в своем видео в TikTok.

История американки стала вирусной — набрала более 8,7 млн просмотров. Она говорит, что именно в эту дату должна была быть ее первая годовщина, но теперь она "разведена" и "нет мужа".

"Хотите знать, что у меня есть? Верхний ярус нашего проклятого свадебного торта. Я нашла его в морозильнике, думала заплакать, думала выбросить, а потом подумала о своих подписчиках", — рассказала американка.

Она говорит, что о свадьбе вспоминает в контексте не бывшего, а о подготовке, гостях, эмоциях и воспоминаниях о том дне. Ведь они "все еще вызывают улыбку на лице, хотя связаны с этой датой и боль".

Эшли вспомнила, как ее "бабушка" исполняла роль девочки, которая бросает лепестки и радостно спускается по проходу в скутере для передвижения и разбрасывает лепестки. Еще одним эпизодом было "исчезновение обручальных колец", а также подписанные все 120 писем приглашения каждого из гостей собственной рукой.

Последним воспоминанием Эшли было ее решение предоставить ди-джею список песен для первого танца для каждой женатой пары на мероприятии.

"Я дала каждой паре шанс выйти на танцпол во время ужина и пережить свой первый танец", — пояснила она, добавив, что позже многие пары сказали, что этот ностальгический момент "по-новому разжег их любовь друг к другу".

Несмотря на неудачный исход брака, Эшли рассказала PEOPLE, что хотела показать будущим женихам, которые стали бывшими женами, что "жизнь может быть трудной, но прекрасной во время исцеления".

"Я решила поделиться любимыми воспоминаниями о своей свадьбе, потому что каждая невеста знает, сколько труда вкладывается в особый день, и я чувствовала, что меня лишили этого опыта во всех смыслах", — пояснила она, добавив, что решила открыть разговор о дне, который много для меня значил, даже если брак не сложился".

Американка признается, что не ожидала такого бума относительно ее истории. Сейчас она "еще активно исцеляется" и не готова пока рассказывать детали внезапного завершения брака.

"Прошло всего четыре месяца с тех пор, как я узнала, что моя жизнь рушится, поэтому история будет, когда я почувствую, что нахожусь в здоровом состоянии ума, чтобы ее рассказать", — отметила она.

Сама разведенная женщина хочет вдохновить других женщин в подобных ситуациях оставаться сильными и быть собой. Она советует всем, кто проходит через непростой период развода, помнить о ценности самих себя.

"Помните о своей ценности и моей любимой цитате сейчас: 'Чем дольше ты едешь неправильным поездом, тем труднее вернуться домой'. Мы все заслуживаем настоящего, верного и уважительного партнера. Минимум — никогда не приемлем. Есть целое сообщество женщин, которые это понимают — вы не одни!" — резюмирует Эшли.

