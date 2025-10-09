Від шлюбу до розлучення за рік: історія жінки про невдале заміжжя стала трендом мережі (відео)

Мешканка США Ешлі за рік часу пройшла шлях від щасливої нареченої та дружини до розлученої жінки, шлюб якого дуже швидко розпався. Історія американки знайшла відгук у мережі та стала вірусною.

Ешлі говорить, що вона довго боялася дати свого весілля 4 жовтня, але вже спокійно згадує про найкращі моменти того свята, про розповіла у своєму відео в TikTok.

Історія американки стала вірусною — набрала понад 8,7 млн переглядів. Вона говорить, що саме в цю дату мала бути її перша річниця, але тепер вона "розлучена" і "немає чоловіка".

"Хочете знати, що у мене є?. Верхній ярус нашого проклятого весільного торта. Я знайшла його у морозильнику, думала заплакати, думала викинути, а потім подумала про своїх підписників", — розповіла американка.

Вона говорить, що про весілля згадує в контексті не колишнього, а про підготовку, гостей, емоції та спогади про той день. Адже вони "все ще викликають усмішку на обличчі, хоча пов’язані з цією датою й біль".

Ешлі пригадала, як її "бабуся" виконувала роль дівчинки, що кидає пелюстки та радісно спускається проходом у скутері для пересування та розкидає пелюстки. Ще одним епізодом було "зникнення обручок", а також підписані всі 120 листів запрошення кожного з гостей власною рукою.

Останнім спогадом Ешлі було її рішення надати ді-джею список пісень для першого танцю для кожної одруженої пари на заході.

"Я дала кожній парі шанс вийти на танцпол під час вечері та пережити свій перший танець", — пояснила вона, додавши, що пізніше багато пар сказали, що цей ностальгічний момент "по-новому розпалив їхню любов один до одного".

Попри невдалий результат шлюбу, Ешлі розповіла PEOPLE, що хотіла показати майбутнім нареченим, які стали колишніми дружинами, що "життя може бути важким, але прекрасним під час зцілення".

"Я вирішила поділитися улюбленими спогадами про своє весілля, бо кожна наречена знає, скільки праці вкладається в особливий день, і я відчувала, що мене позбавили цього досвіду у всіх сенсах", — пояснила вона, додавши, що вирішила відкрити розмову про день, який багато для мене значив, навіть якщо шлюб не склався".

Американка зізнається, що не очікувала такого буму щодо її історії. Наразі вона "ще активно зцілюється" і не готова поки що розповідати деталі раптового завершення шлюбу.

"Минуло лише чотири місяці з того часу, як я дізналася, що моє життя руйнується, тож історія буде, коли я відчую, що перебуваю у здоровому стані розуму, щоб її розповісти", — зазначила вона.

Сама розлучена жінка хоче надихнути інших жінок у подібних ситуаціях залишатися сильними та бути собою. Вона радить всіх, хто проходить через непростий період розлучення, пам'ятати про цінність самих себе.

"Пам’ятайте про свою цінність і моє улюблене цитування зараз: ‘Чим довше ти їдеш неправильним потягом, тим важче повернутися додому’. Ми всі заслуговуємо на справжнього, вірного та шанобливого партнера. Мінімум — ніколи не прийнятний. Є ціла спільнота жінок, які це розуміють — ви не самі!" — резюмує Ешлі.

