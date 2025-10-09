Мужчина сказал "Доброе утро!" начальнику: его немедленно уволили из-за одной детали

57-летнего работника фабрики Карла Дэвиса уволили из-за его поздравления к менеджеру Скотту Милворду. Впоследствии работодатель подал в суд на уже бывшего экс-работника, где стали известны неожиданные подробности.

Оказалось, что мистер Дэвис сказал "Доброе утро Вам!" с характерным ирландским акцентом, намекая на происхождение начальника и цвет его волос, рассказывает The Daily Star.

Журналисты пишут, что после услышанного господин Милворд сообщил руководству об этом случае, требуя расследования о вероятном факте оскорбления по национальному или расовому признаку. За это компания-производитель полуфабрикатов Oscar Mayer, где работал остряк, уволила работника и подала в суд.

Во время слушаний мужчина несколько раз вслух повторил фразу, которая стала причиной потери работу. Также оказалось, что господин Дэвис в тот момент слушал ирландскую музыку, когда произнес эту фразу с определенным намеком на происхождение менеджера, предположил адвокат истца.

Судья Винсент Райан, который слушал это дело, отметил, что экс-сотрудник использовал акцент в "осуждающий" и "насмешливый" способ, чем спровоцировал мистера Милворда. Именно это могло создать у менеджера компании ощущение "оскорбления и унижения".

Также суд тщательно изучил дело и признал, что увольнение мистера Дэвиса было неправомерным. Странным был тот факт, что бывший работник фирмы имел 27 лет стажа и ни разу не был привлечен к дисциплинарной ответственности.

"При обстоятельствах конкретного дела следует признать, что увольнение было несправедливым, но это не означает, что следует одобрять использование такого приветствия или иронического акцента", — заявил судья в резолютивной части.

Суд постановил признать увольнение мужчины безосновательным, но палата по трудовым спорам признала "выходку" господина Дэвиса оскорбительной по личным мотивам. За это мужчина получил штраф в размере 16 тысяч фунтов (883,3 тыс. грн). Пока остается неизвестным, планирует ли уволенный работник и его работодатель подавать апелляцию.

