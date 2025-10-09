Чоловік сказав "Доброго ранку!" начальнику та негайно втратив роботу через одну деталь

57-річного працівника фабрики Карла Девіса звільнили з роботи через його привітання до менеджера Скотта Мілворда. Згодом роботодавець подав до суду на вже колишнього ексробітника, де стали відомі неочікувані подробиці.

Виявилося, що містер Девіс сказав "Доброго ранку Вам!" з характерним ірландським акцентом, натякаючи на походження начальника та колір його волосся, переповідає The Daily Star.

Журналісти пишуть, що після почутого пан Мілворд повідомив керівництву про цей випадок, вимагаючи розслідування про ймовірний факт образи за національною чи расовою ознакою. За це компанія-виробник напівфабрикатів Oscar Mayer, де працював дотепник, звільнила працівника та подала до суду.

Під час слухань чоловік кілька разів уголос повторив фразу, яка стала причиною втрати роботу. Також виявилося, що пан Девіс у той момент слухав ірландську музику, коли вимовив цю фразу з певним натяком на походження менеджера, припустив адвокат позивача.

Суддя Вінсент Раян, який слухав цю справу, відзначив, що ексробітник використовував акцент у "засуджувальний" і "насмішкуватий" спосіб, чим спровокував містера Мілворда. Саме це могло створити у менеджера компанії відчуття "образи та приниження".

Суд ретельно вивчив деталі заплутаної справи Фото: Pixabay

Також суд ретельно вивчив справу та визнав, що звільнення містера Девіса було неправомірним. Дивним був той факт, що колишній працівник фірми мав 27 років стажу та ні разу не був притягнутий до дисциплінарної відповідальності.

"За обставин конкретної справи слід визнати, що звільнення було несправедливим, але це не означає, що варто схвалювати використання такого привітання чи іронічного акценту", — заявив суддя в резолютивній частині.

Суд постановив визнати звільнення чоловіка безпідставним, але палата з питань трудових спорів визнала "витівку" пана Девіса образливою з особистих мотивів. За це чоловік отримав штраф у розмірі 16 тисяч фунтів (883,3 тис. грн). Наразі залишається невідомим, чи планує звільнений працівник і його роботодавець подавати апеляцію.

