Відсудив €100 000: студента юрфаку звільнили з ресторану, як він вчинив із роботодавцем

Студента юридичного факультету звільнили з ресторану без попередження. За це він подав до суду 36 позовів, роботодавця зобов'язали виплатити йому чималу грошову суму і попросити вибачення.

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Себастьян Маджиді у 2021 році влаштувався офіціантом на неповний робочий день. Спочатку він хотів зібрати робочу раду, але за це його перевели на кухню, пише німецьке юридичне видання Legal Tribune Online.

Маджиді не захотів залишатися на новій посаді і роботодавець звільнив його без попереднього повідомлення. Поки справу розглядали в суді, студент закінчив Мюнхенський університет Людвіга-Максіміліна й отримав диплом із права.

Роботодавець стверджував, що при звільненні студента він взяв до уваги його неповний робочий день. Крім того, він був молодий у свої 24 роки, не мав дітей та аліментних зобов'язань.

Мюнхенський суд із трудових спорів визнав звільнення незаконним і вирішив, що роботодавець дискримінував підлеглого під час звільнення за віковою ознакою.

Студент висунув загалом 36 вимог до роботодавця, включно з відшкодуванням усієї шкоди за період після звільнення і компенсацією можливих чайових.

Власник ресторану за рішенням суду має компенсувати йому всю втрату заробітку з серпня 2021 року. Позивачу зобов'язані виплатити відпускні за шість місяців, оскільки роботодавець не повідомив студента про його право на відпустку. Директора ресторану можуть притягнути й до особистої відповідальності.

Мюнхенський суд з трудових спорів спочатку задовольнив позов про несправедливе звільнення, але відхилив його вимоги щодо виплати компенсації. Студент представляв себе в першій інстанції самостійно та оскаржив це рішення за допомогою юридичної фірми Montanari.

Справедливість — за чотири роки: як студент боровся за свої права?

У своєму профілі в соцмережі Linkedin Маджиді написав, що чотири роки він витратив тисячі годин на оцінку судової практики, юридичних матеріалів, есе, коментарів і дисертацій, щоб підкріпити аргументи в цій судовій справі.

"Чотири роки я боровся з цим беззаконням у суді, використовуючи всі доступні законні засоби", — зауважив він.

За його словами, такі зусилля приносять плоди й офіціанти в Німеччині тепер мають право на компенсацію чайових за незаконне звільнення, бонуси на пиво, брати участь у виробничих зборах і вимагати вибачення роботодавця в разі його некоректної поведінки.

"Сподіваюся, цей важко заслужений результат послужить маяком для інших, мотивуючи їх боротися за справедливі та прозорі умови праці", — підсумував він.

Нагадаємо, садівники не хочуть працювати з британським королем Чарльзом. Відомо, що 11 з його 12 штатних садівників пішли за останній рік через токсичну атмосферу на роботі.

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