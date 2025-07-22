Отсудил €100 000: студента юрфака уволили из ресторана, как он поступил с работодателем

Студента юридического факультета уволили из ресторана без предупреждения. За это он подал в суд 36 исков, работодателя обязали выплатить ему немалую денежную сумму и попросить прощение.

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Себастьян Маджиди в 2021 году устроился официантом на неполный рабочий день. Сначала он хотел собрать рабочий совет, но за это его перевели на кухню, пишет немецкое юридическое издание Legal Tribune Online.

Маджиди не захотел оставаться на новой должности и работодатель уволил его без предварительного уведомления. Пока дело рассматривалось в суде, студент закончил Мюнхенский университет Людвига-Максимилина и получил диплом по праву.

Работодатель утверждал, что при увольнении студента он принял во внимание его неполный рабочий день. Кроме того, он был молод в свои 24 года, не имел детей и алиментных обязательств.

Мюнхенский суд по трудовым спорам признал увольнение незаконным и решил, что работодатель дискриминировал подчиненного при увольнении по возрастному признаку.

Студент предъявил в общей сложности 36 требований к работодателю, включая возмещение всего ущерба за период после увольнения и компенсацию возможных чаевых.

Владелец ресторана по решению суда должен компенсировать ему всю потерю заработка с августа 2021 года. Истцу обязаны выплатить отпускные за шесть месяцев, так как работодатель не сообщил студенту о его праве на отпуск. Директора ресторана могут привлечь и к личной ответственности.

Мюнхенский суд по трудовым спорам сначала удовлетворил иск о несправедливом увольнении, но отклонил его требования о выплате компенсации. Студент представлял себя в первой инстанции самостоятельно и обжаловал это решение с помощью юридической фирмы Montanari.

Справедливость — за четыре года: как студент боролся за свои права?

В своем профиле в соцсети Linkedin Маджиди написал, что четыре года он потратил тысячи часов на оценку судебной практики, юридических материалов, эссе, комментариев и диссертаций, чтобы подкрепить аргументы в этом судебном деле.

"Четыре года я боролся с этим беззаконием в суде, используя все доступные законные средства", — заметил он.

По его словам, такие усилия приносят плоды и официанты в Германии теперь имеют право на компенсацию чаевых за незаконное увольнение, бонусы на пиво, участвовать в производственных собраниях и требовать извинение работодателя в случае его некорректного поведения.

"Надеюсь, этот тяжело заслуженный результат послужит маяком для других, мотивируя их бороться за справедливые и прозрачные условия труда", — заключил он.

Напомним, садовники не хотят работать с британским королем Чарльзом. Известно, что 11 из его 12 штатных садовников ушли за последний год из-за токсичной атмосферы на работе.

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