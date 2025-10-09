Люди не могут отвести глаз от "самой красивой кошки в мире": все из-за одной детали (видео)

Мордочка кошки разделена на две части — одна темная, другая светлая, будто природа поделила ее пополам. Эффект, при котором окрасы шерсти распределяются симметрично, встречается крайне редко.

Пушистая звезда по кличке Пебблс (Pebbles) стала настоящей сенсацией в соцсетях после публикации короткого ролика в TikTok, где пользователи буквально осыпали ее комплиментами.

Видео, опубликованное на аккаунте @chimerapebbles, собрало сотни тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.

Многие зрители сразу заметили, что внешность Пебблс не просто милая, а уникальная. Мордочка кошки разделена на две части — одна темная, другая светлая, будто природа поделила ее пополам. Эффект, при котором окрасы шерсти распределяются симметрично, встречается крайне редко.

Именно поэтому пользователи TikTok прозвали Пебблс "самой красивой кошкой в мире":

"Челюсть на пол. Какая красота";

"Я влюблен в Пебблс! Эти голубые глаза и симметричные отметины просто завораживают";

"Какое пушистое произведение искусства!! Эти глаза просто завораживают".

Как пояснили эксперты Purina, редкий феномен, из-за которого у Пебблс два разных окраса, называется химеризмом. Это происходит, когда во время беременности два эмбриона сливаются в один, и у животного появляются клетки с разным ДНК. У каждой кошки-химеры эффект проявляется по-своему — от легких оттенков до поразительно контрастных узоров, как у Пебблс. Несмотря на необычную внешность, специалисты уверяют, что мутация нгикак не влияет на характер питомца.

"Кошки-химеры — одни из самых красивых и уверенных представителей своего вида", — отмечают в Purina.

