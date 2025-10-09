Люди не можуть відвести очей від "найкрасивішої кішки у світі": все через одну деталь (відео)

Мордочка кішки розділена на дві частини — одна темна, інша світла, ніби природа поділила її навпіл. Ефект, за якого забарвлення шерсті розподіляються симетрично, зустрічається вкрай рідко.

Пухнаста зірка на прізвисько Пебблс (Pebbles) стала справжньою сенсацією в соцмережах після публікації короткого ролика в TikTok, де користувачі буквально обсипали її компліментами.

Відео, опубліковане на акаунті @chimerapebbles, зібрало сотні тисяч лайків і сотні захоплених коментарів.

Багато глядачів одразу помітили, що зовнішність Пебблс не просто мила, а унікальна. Мордочка кішки розділена на дві частини — одна темна, інша світла, ніби природа поділила її навпіл. Ефект, за якого забарвлення шерсті розподіляються симетрично, зустрічається вкрай рідко.

Саме тому користувачі TikTok прозвали Пебблс "найкрасивішою кішкою у світі":

"Щелепа на підлогу. Яка краса";

"Я закоханий у Пебблс! Ці блакитні очі та симетричні відмітини просто заворожують";

"Який пухнастий витвір мистецтва!!! Ці очі просто заворожують".

Як пояснили експерти Purina, рідкісний феномен, через який у Пебблс два різних забарвлення, називається химеризмом. Це відбувається, коли під час вагітності два ембріони зливаються в один, і у тварини з'являються клітини з різним ДНК. У кожної кішки-химери ефект проявляється по-своєму — від легких відтінків до разюче контрастних візерунків, як у Пебблс. Попри незвичайну зовнішність, фахівці запевняють, що мутація ніяк не впливає на характер вихованця.

"Кішки-химери — одні з найкрасивіших і найвпевненіших представників свого виду", — зазначають у Purina.

