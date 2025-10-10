Змея заблокировала подъезд: жители более получаса не могли попасть домой (видео)

Жители одесской многоэтажки на улице Семена Палия не могли попасть в дом из-за змеи. Пресмыкающееся длиной около двух метров заблокировало вход, заставив людей более получаса ждать безопасного момента, чтобы зайти внутрь.

Как передает корреспондент Фокуса, в Одессе, на улице Семена Палия, неопознанная змея не давала возможности людям зайти в дом 113.

Одесситка Алла, которая пришла к подруге в этот десятиэтажный дом, и жители многоэтажки, были вынуждены почти полчаса простоять под дверью из-за змеи, которая перегородила путь к подъезду.

Одесситка сразу же позвонила подруге, чтобы та не выходила ее встречать, и немедленно начала снимать пресмыкающееся на телефон.

На видео, которое пользовательница YouTube @АллаКорнован-е9й, выложила в сеть, видно, как змея длиной почти два метра, медленно ползает перед дверью подъезда.

"Змея у подъезда", — прокомментировала одесситка.

Неопознанная змея не позволяла людям зайти в дом 113

В конце концов, улучив момент, когда змея немного отползла в сторону от двери, Алла и жители многоэтажки забежали в дом.

Автор видео позже рассказала Фокусу, что родилась в местности, где много ужей, поэтому сразу бы узнала именно эту разновидность пресмыкающихся. Но, по ее словам, эту змею она опознать не смогла.

"Ужи не бывают такими длинными, и у них есть характерный признак — желтые ушки. А это существо на ужа не похоже", — рассказала Алла.

Когда одесситка через 40 минут выходила из дома, неопознанного пресмыкающегося перед дверью уже не было.

По словам одесситки, она и жильцы дома не обращались к спасателям по поводу этого инцидента.

По народной примете, до 27 октября пресмыкающиеся обычно ищут себе убежище на зиму.

