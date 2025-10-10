Змія заблокувала під'їзд: мешканці понад пів години не могли потрапити додому (відео)

Мешканці одеської багатоповерхівки на вулиці Семена Палія не могли потрапити до будинку через змію. Плазун довжиною близько двох метрів заблокував вхід, змусивши людей понад пів години чекати на безпечний момент, щоб зайти всередину.

Як передає кореспондент Фокусу, в Одесі, на вулиці Семена Палія, непізнана змія не давала змоги людям зайти у будинок 113.

Одеситка Алла, яка прийшла до подруги у цей десятиповерховий будинок, та мешканці багатоповерхівки, були змушені майже пів години простояти під дверима через змію, яка перегородила шлях до під'їзду.

Одеситка відразу ж зателефонувала подрузі, щоб та не виходила її зустрічати, та негайно почала знімати плазуна на телефон.

На відео, яке користувачка YouTube @АллаКорнован-е9й, виклала у мережу, видно, як змія довжиною майже два метри, повільно повзає перед дверима під'їзду.

"Змія біля під'їзду", – прокоментувала одеситка.

В решті решт, влучивши момент, коли змія трохи відповзла у бік від дверей, Алла та мешканці багатоповерхівки забігли у будинок.

Авторка відео пізніше розповіла Фокусу, що народилася у місцевості, де багато вужей, тому відразу б впізнала саме цей різновид плазунів. Але, за її словами, цю змію вона опізнати не змогла.

"Вужі не бувають такими довгими, і в них є характерна ознака – жовті вушки. А ця істота на вужа не схожа", – розповіла Алла.

Коли одеситка через 40 хвилин виходила із будинку, непізнаного плазуна перед дверима вже не було.

За словами одеситки, вона та мешканці будинку не зверталися до рятівників з приводу цього інциденту.

За народною прикметою, до 27 жовтня плазуни зазвичай шукають собі притулок на зиму.

