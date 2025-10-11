Немцы посмеялись над американцем на Октоберфесте: унижение выложили в Тик-Ток (видео)

Американец, который приехал в немецкий Мюнхен, чтобы посетить самый известный пивной фестиваль в мире Октоберфест, был высмеян местными жителями из-за ошибки в традиционной одежде.

Гражданину США продали одежду для Октоберфеста, однако на несколько размеров меньше, чем должно быть, и убедили, что так делают все немцы, пишет Daily Star.

Традиционный баварский наряд — дирндлы и ледерхозен. Дирндл — это традиционный женский наряд, состоящий из облегающего лифа с глубоким вырезом и широкой юбки со сборками. Обычно его носят с фартуком сверху и, чаще всего, блузой под ним.

Ледерхозен носят преимущественно мужчины в южной Германии, а также в Австрии и других частях Европы. Это кожаные брюки, которые стали популярным выбором среди многих туристов, которых часто можно увидеть в них.

Именно здесь американец Итан просчитался. 21-летний парень из Калифорнии поехал в Германию на Октоберфест и купил пару "экстра малых" ледерхозен у мужчины, который убедил его, что так их носят все немцы.

Чувствуя себя "высмеянным" и объектом шуток, Итан опубликовал в TikTok самоироничное видео, на котором он одет в тесные ледерхозен рядом с женщиной в дирндле.

"Это был замысел, чтобы высмеять меня и Соединенные Штаты Америки. В тот день вся Германия смеялась надо мной", — говорится в подписи к видео.

В комментариях пользователи утверждали, что парню достаточно было просто погуглить информацию, чтобы не попасть в такую ситуацию.

В то же время некоторые люди признали, что, если бы продавец в другой стране давал бы советы относительно традиционной одежды этой местности, то ему бы также верили на слово.

