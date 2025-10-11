Німці поглузували з американця на Октоберфесті: приниження виклали у Тік-Ток (відео)

Американець, який приїхав до німецького Мюнхена, щоб відвідати найвідоміший пивний фестиваль у світі Октоберфест, був висміяний місцевими мешканцями через помилку в традиційному одязі.

Related video

Громадянину США продали одяг для Октоберфесту, проте на кілька розмірів менший, ніж мало б бути, та переконали, що так роблять усі німці, пише Daily Star.

Традиційне баварське вбрання — дірндли та ледерхозен. Дірндл — це традиційне жіноче вбрання, що складається з обтислого ліфа з глибоким вирізом та широкої спідниці зі збірками. Зазвичай його носять з фартухом зверху та, найчастіше, блузою під ним.

Лєдерхозен носять переважно чоловіки в південній Німеччині, а також в Австрії та інших частинах Європи. Це шкіряні штани, які стали популярним вибором серед багатьох туристів, яких часто можна побачити в них.

Саме тут американець Ітан прорахувався. 21-річний хлопець з Каліфорнії поїхав до Німеччини на Октоберфест і купив пару "екстра малих" ледерхозен у чоловіка, який переконав його, що так їх носять усі німці.

Почуваючись "висміяним" і об'єктом жартів, Ітан опублікував у TikTok самоіронічне відео, на якому він одягнений у тісні ледерхозен поруч із жінкою в дірндлі.

"Це був задум, щоб висміяти мене і Сполучені Штати Америки. Того дня вся Німеччина сміялася з мене", — йдеться у підписі до відео.

У коментарях дописувачі стверджували, що хлопцю достатньо було просто погуглити інформацію, щоб не втрапити у таку ситуацію.

Водночас деякі люди визнали, що, якби продавець в іншій країні давав би поради щодо традиційного одягу цієї місцевості, то йому б також вірили на слово.

Нагадаємо, у перший день Октоберфесту лікарі 500 разів надавали медичну допомогу.

Фокус також писав про те, як жінка знімала "пивний" забіг на Октоберфесті, а в неї врізався один з учасників забігу.