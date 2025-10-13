Беременная женщина услышала грубые слова от акушерки: развязка удивила всех (видео)

Акушерка Янси Гусман из США рассказала, как одно недоразумение заставило пациентку подумать, что ее назвали "отвратительной".

30-летняя медсестра из Северной Каролины (США) поделилась забавной, но поучительной историей, которая стала вирусной в TikTok.

Ее видео набрало почти 850 тысяч просмотров.

"Пациентка подумала, что я назвала ее отвратительной", — сказала Гусман в ролике, опубликованном под ником @yayayancy. По ее словам, все произошло, когда она описала состояние роженицы как "обширный разрыв" (grossly ruptured), что в медицинской терминологии означает обильное подтекание околоплодных вод. Однако пациентка восприняла это выражение буквально и обиделась.

"Мне было ужасно неловко, — призналась Гусман. — Я сразу извинилась и объяснила, что имела в виду медицинский термин".

Женщина позже отметила, что этот случай стал для нее важным напоминанием.

"Нам, медицинским работникам, нужно помнить, что пациенты не всегда понимают профессиональную лексику. То, что для нас звучит нормально, для них может показаться грубым или оскорбительным", — сказала американка.

Реакция соцсетей

Ролик Гусман собрал более 120 000 лайков и тысячи комментариев от пользователей, которые поделились похожими историями.

"Мой пациент увидел в карте запись "сукин сын" (SOB) и подумал, что я так назвал его сына", — написал один врач.

Другая женщина рассказала, что во время кесарева сечения медики написали на ее браслете слово "орехи", предупреждая об аллергии, но она поначалу решила, что ее назвали "чокнутой".

"Невролог моего сына сказал, что мозг у него ничем не примечательный, лол. Я понимал, что это значит, но мне было так смешно, потому что это можно было неправильно понять", — добавил еще один пользователь.

