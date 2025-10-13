Вагітна жінка почула грубі слова від акушерки: розв'язка здивувала всіх (відео)

Акушерка Янсі Гусман зі США розповіла, як одне непорозуміння змусило пацієнтку подумати, що її назвали "огидною".

30-річна медсестра з Північної Кароліни (США) поділилася кумедною, але повчальною історією, яка стала вірусною в TikTok.

Її відео набрало майже 850 тисяч переглядів.

"Пацієнтка подумала, що я назвала її огидною", — сказала Гусман у ролику, опублікованому під ніком @yayayancy. За її словами, все сталося, коли вона описала стан породіллі як "великий розрив" (grossly ruptured), що в медичній термінології означає рясне підтікання навколоплідних вод. Однак пацієнтка сприйняла цей вислів буквально й образилася.

"Мені було страшенно ніяково, — зізналася Гусман. — Я одразу вибачилася і пояснила, що мала на увазі медичний термін".

Жінка пізніше зазначила, що цей випадок став для неї важливим нагадуванням.

"Нам, медичним працівникам, потрібно пам'ятати, що пацієнти не завжди розуміють професійну лексику. Те, що для нас звучить нормально, для них може здатися грубим або образливим", — сказала американка.

Реакція соцмереж

Ролик Гусман зібрав понад 120 000 лайків і тисячі коментарів від користувачів, які поділилися схожими історіями.

"Мій пацієнт побачив у карті запис "сучий син" (SOB) і подумав, що я так назвав його сина", — написав один лікар.

Інша жінка розповіла, що під час кесаревого розтину медики написали на її браслеті слово "горіхи", попереджаючи про алергію, але вона спочатку вирішила, що її назвали "божевільною".

"Невролог мого сина сказав, що мозок у нього нічим не примітний, лол. Я розумів, що це означає, але мені було так смішно, тому що це можна було неправильно зрозуміти", — додав ще один користувач.

