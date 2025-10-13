Странный пассажир в самолете заставил женщину потерять дар речи: это был известный ученый (видео)

Индийка Шилпа Триведи путешествовала с семьей и заметила в соседнем ряду странного мужчину, который в позе лотоса сидел и читал. Через мгновение она поняла, что это был один из самых известных физиков Индии.

Именно так женщина случайно познакомилась с Гаришем Чандрой Вермой (известный как Г.Ч. Верма), популяризатором науки и известным физиком-экспериментатором, сообщает NDTV.

Ролик женщины стал вирусным — набрал более 1,3 млн просмотров. Женщина написала, что профессор Г. Ч. Верма является настоящим "образцом знаний и простоты", и она была "счастлива, что встретила его".

"Только сейчас осознала, что с нами летит легенда", — признается госпожа Шилпа, потому что посреди полета поняла, кто именно летит рядом.

Сначала она стеснялась подойти к ученому, даже написала на видео. Но в конце концов решилась и не только познакомилась, но и сделала несколько фото на память.

"Шилпа-джи, спасибо, что не забыли меня все эти годы", — написал профессор Верма в записке для женщины.

Журналисты пишут, что профессор Верма известен в Индии и научных кругах как популяризатор науки и экспериментатор. Также он был удостоен ряда государственных наград.

Сам господин Верма известен в Индии как автор учебника "Концепции физики", который является одним из самых популярных пособий для студентов и аспирантов. Благодаря ему, тысячи учеников и будущих студентов сдают вступительные экзамены и учат основы теорий ряда отраслей физики.

Реакция в соцсетях

В комментариях к популярному ролику, ряд пользователей были восхищены увидеть легендарного физика. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Страна должна уважать тех, кто создает что-то новое и меняет будущее";

"Только что делал паузу между задачами из книги профессора и наткнулся на это видео. Я мечтаю встретить его хоть раз";

"Он воспитал целое поколение студентов, даже не осознавая своего влияния";

"Я знал, что он — скромный и сдержанный ученый. Спасибо, профессор, за учебники".

