Дивний пасажир в літаку змусив жінку втратити дар мови: це був відомий вчений (відео)

Індійка Шілпа Тріведі подорожувала з родиною та помітила в сусідньому ряду дивного чоловіка, який в позі лотоса сидів і читав. За мить вона зрозуміла, що це був один з найвідоміших фізиків Індії.

Саме так жінка випадково познайомилася з Гарішем Чандрою Вермою (відомий як Г. Ч. Верма), популяризатором науки та відомим фізиком-експериментатором, повідомляє NDTV.

Ролик жінки став вірусним — набрав понад 1,3 млн переглядів. Жінка написала, що професор Г. Ч. Верма є справжнім "взірець знань і простоти", і вона була "щаслива, що зустріла його".

"Тільки зараз усвідомила, що з нами летить легенда", — зізнається пані Шілпа, бо посеред польоту зрозуміла, хто саме летить поруч.

Спершу вона соромилася підійти до науковця, навіть написала на відео. Та зрештою зважилася і не лише познайомилася, а й зробила кілька фото на згадку.

"Шілпа-джі, дякую, що не забули мене всі ці роки", — написав професор Верма в записці для жінки.

Журналісти пишуть, що професор Верма відомий в Індії та наукових колах як популяризатор науки й експериментатор. Також він був удостоєний низки державних нагород.

Сам пан Верма відомий в Індії як автор підручника "Концепції фізики", який є одним з найпопулярніших посібників для студентів й аспірантів. Завдяки ньому, тисячі учнів та майбутніх студентів складають вступні іспити та вчать основи теорій низки галузей фізики.

Реакція в соцмережах

В коментарях до популярного ролика, низка користувачів були захоплені побачити легендарного фізика. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Країна має шанувати тих, хто створює щось нове і змінює майбутнє";

"Щойно робив паузу між задачами з книжки професора і натрапив на це відео. Я мрію зустріти його хоч раз";

"Він виховав ціле покоління студентів, навіть не усвідомлюючи свого впливу";

"Я знав, що він — скромний та стриманий науковець. Дякую, професору, за підручники".

