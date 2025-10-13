Здесь кипит жизнь: многоэтажка в стиле кукольного дома стала интернет-сенсацией (видео)

Тревел-блогер Джимми известный как @jimmyvisitsworld посетил китайский город Чэнду, где нашел необычный квартал. Видео с необычным жилым комплексом вызвало настоящий фурор в соцсетях.

Related video

Здание, похожее на гигантский кукольный домик, имело необычный дизайн, который напоминал известную конструкцию дома для игры в куклы. Видео с невероятным чудом мужчина обнародовал в своем TikTok.

Ролик блогера стал вирусным — набрал на нескольких платформах более 22 млн просмотров. По словам Джимми, этот лабиринт квартир напоминал "аккуратно сложенные кубики".

"Я побывал в настоящем "кукольном домике" в Чэнду. Здесь более тысячи квартир, до каждой можно добраться на лифте. Этот мир полон света и воздуха", — подписал свое видео турист.

В комментарии Newsweek Джимми рассказал, что узнал о комплексе через Instagram, когда искал интересные локации в Чэнду. Он не знает, как этот район называется на китайском, но на английском его зовут "Manhattan Nature".

Блогер рассказал, что комплекс имеет примерно 17 этажей и сочетает жилые квартиры с небольшими коммерческими помещениями.

"Архитектура здесь просто невероятная — все открыто, залито солнцем и создает ощущение, будто ты во сне", — говорит он в видео.

По наблюдениям туриста, такая открытая планировка делает место "просторным и одновременно уютным". Именно такой необычный стиль многоэтажки делает его "абсолютно нереальным".

Реакция соцсетей

Зрители массово комментировали видео, восхищаясь проектом. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Это фантастика! Я архитектор и должен это увидеть;

"Мне снились такие места!";

"Хочу жить здесь";

"Каждая секция — как маленький двухэтажный дом с лестницей. Приватность сохранена, но все открыто для света. Очень круто";

"Фантастика. Люблю такие странные архитектурные чудеса".

Ранее Фокус рассказывал, как необычный дом производит электроэнергию, тепло, воду и еду. Дом Shire полностью обеспечивается энергией от солнечных панелей, а также оснащен системой сбора воды для полива огорода.

Впоследствии стало известно, что пара отремонтировала заброшенный дом по найденным фото. Дом был спроектирован бывшими учениками легендарного архитектора из США Фрэнка Ллойда Райта.