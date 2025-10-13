Тут кипить життя: багатоповерхівка у стилі лялькового дому стала інтернет-сенсацією (відео)

Тревел-блогер Джиммі відомий як @jimmyvisitsworld відвідав китайське місто Ченду, де знайшов незвичний квартал. Відео з незвичайним житловим комплексом викликало справжній фурор у соцмережах.

Related video

Будівля, схожа на гігантський ляльковий будиночок, мала незвичний дизайн, який нагадував відому конструкцію будинку для гри в ляльки. Відео з неймовірним дивом чоловік оприлюднив у своєму TikTok.

Ролик блогера став вірусним — набрав на кількох платформах понад 22 млн переглядів. Зі слова Джиммі, цей лабіринт квартир нагадував "акуратно складені кубики".

"Я побував у справжньому "ляльковому будиночку" в Ченду. Тут понад тисяча квартир, до кожної можна дістатися ліфтом. Цей світ сповнений світла і повітря", — підписав своє відео турист.

У коментарі до Newsweek Джиммі розповів, що дізнався про комплекс через Instagram, коли шукав цікаві локації в Ченду. Він не знає, як цей район називається китайською, але англійською його звуть "Manhattan Nature".

Блогер розповів, що комплекс має приблизно 17 поверхів і поєднує житлові квартири з невеликими комерційними приміщеннями.

"Архітектура тут просто неймовірна — все відкрите, залите сонцем і створює відчуття, ніби ти в сні", — говорить він у відео.

За спостереженнями туриста, таке відкрите планування робить місце "просторим і водночас затишним". Саме такий незвичний стиль багатоповерхівки робить його "абсолютно нереальним".

Реакція соцмереж

Глядачі масово коментували відео, захоплюючись проєктом. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Це фантастика! Я архітектор і мушу це побачити;

"Мені снилися такі місця!";

"Хочу жити тут";

"Кожна секція — наче маленький двоповерховий дім зі сходами. Приватність збережена, але все відкрите для світла. Дуже круто";

"Фантастика. Люблю такі дивні архітектурні дива".

Раніше Фокус розповідав, як незвичайний будинок виробляє електроенергію, тепло, воду та їжу. Будинок Shire повністю забезпечується енергією від сонячних панелей, а також оснащений системою збору води для поливу городу.

Згодом стало відомо, що пара відремонтувала покинутий дім за знайденими фото. Будинок був спроєктований колишніми учнями легендарного архітектора зі США Френка Ллойда Райта.