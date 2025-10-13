Пара не потянула жилье мечты за миллионы, но построила собственное прямо во дворе родителей (фото)

Айслен и Али Бенджамин из Калифорнии не смогли купить жилье в своем районе из-за высокой цены. Поэтому они решили пойти необычным путем, наняв строителей.

Вместо того чтобы искать дорогие квартиры, они решили построить вспомогательный дом (ADU) за $500 тысяч (почти 21 млн грн) во дворе родителей Али, сообщает Businness Insinder.

По словам Али, это было их лучшим решением: они смогли сэкономить значительную сумму и жить там, где хотели. Хотя они потратили полмиллиона долларов на строительство, земля и дом формально принадлежат родителям Али, ведь ADU юридически считается постоянной постройкой.

"Это было лучшее решение, которое мы когда-либо принимали. Мы смогли сэкономить много денег и жить там, где хотели", — рассказал мужчина.

Новое жилье площадью около 111,5 кв.метров включает три спальни, одну из которых превратили в сауну и спортзал. Месячные расходы составляют около $2 900 (120,8 тыс. грн), включая коммунальные платежи. Ранее пара платила $3 086 (128, 6 тыс. грн) за аренду двухкомнатной квартиры, поэтому сейчас экономят почти 200 баксов (8300 грн).

Пара счастлива до переезда Фото: Скрин видео Новое жилье вышло дешевле рыночных цен Фото: Скрин видео

Дополнительные скидки обеспечивают солнечные панели родителей, а отсутствие сборов ассоциации еще больше уменьшает расходы. Также у Бенджаминов появляются косвенные сбережения: уход за собакой обеспечивают родители, а позже они помогут с уходом за детьми.

Сэкономленные средства пара инвестирует в собственный бизнес: Айслен имеет гимнастическую студию, Али руководит боксерским залом. Жизнь вместе с родителями Али имеет и другие преимущества: рядом есть поддержка в быту, но ADU с отдельным входом и почтовым ящиком сохраняет приватность. В будущем планируется обмен домами, когда у пары появятся дети.

Среди минусов — необходимость согласовывать любые большие изменения на участке с родителями Али и трата большой суммы на дом, который юридически не принадлежит паре. Однако для Бенджаминов, преимущества преобладают — они экономят средства, живут рядом с семьей и удобно совмещают работу и семейную жизнь.

