Пара не потягнула житло мрії за мільйони, але збудувала власне просто у дворі батьків (фото)

Айслен та Алі Бенджамін із Каліфорнії не змогли купити житло у своєму районі через високу ціну. Тому вони вирішили піти незвичним шляхом, найнявши будівельників.

Related video

Замість того щоб шукати дорогі квартири, вони вирішили побудувати допоміжний будинок (ADU) за $500 тисяч (майже 21 млн грн) у дворі батьків Алі, повідомляє Businness Insinder.

За словами Алі, це було їхнім найкращим рішенням: вони змогли заощадити значну суму і жити там, де хотіли. Хоча вони витратили півмільйона доларів на будівництво, земля та будинок формально належать батькам Алі, адже ADU юридично вважається постійною спорудою.

"Це було найкраще рішення, яке ми коли-небудь приймали. Ми змогли заощадити багато грошей і жити там, де хотіли", — розповів чоловік.

Нове житло площею близько 111,5 кв.метрів включає три спальні, одну з яких перетворили на сауну та спортзал. Місячні витрати становлять близько $2 900 (120,8 тис. грн), включно з комунальними платежами. Раніше пара платила $3 086 (128, 6 тис. грн) за оренду двокімнатної квартири, тож зараз економлять майже 200 баксів (8300 грн).

Пара щаслива до переїзду Фото: Скрин відео Нове помешкання вийшло дешевше ринкових цін Фото: Скрин відео

Додаткові знижки забезпечують сонячні панелі батьків, а відсутність зборів асоціації ще більше зменшує витрати. Також у Бенджамінів з’являються непрямі заощадження: догляд за собакою забезпечують батьки, а пізніше вони допоможуть із доглядом за дітьми.

Заощаджені кошти пара інвестує у власний бізнес: Айслен має гімнастичну студію, Алі керує боксерським залом. Життя разом із батьками Алі має й інші переваги: поруч є підтримка у побуті, але ADU з окремим входом та поштовою скринькою зберігає приватність. У майбутньому планується обмін будинками, коли у пари з’являться діти.

Серед мінусів — необхідність узгоджувати будь-які великі зміни на ділянці з батьками Алі та витрата великої суми на будинок, що юридично не належить парі. Проте для Бенджамінів, переваги переважають — вони економлять кошти, живуть поруч із родиною та зручно поєднують роботу й сімейне життя.

Раніше Фокус розповідав, що українець викопав хату під землею в лісі, як він там живе. Посеред лісу винахідник збудував хату і розказує підписникам свого блогу про життя "під землею".

Згодом стало відомо, як багатоповерхівка у стилі лялькового дому стала інтернет-сенсацією. Відео з незвичайним житловим комплексом викликало справжній фурор у соцмережах.