Мужчина летел в отпуск на три недели и понял, что забыл самое важное (фото)

Один турист из США собрал чемоданы и планировал провести несколько недель в Европе. Когда он оказался в аэропорту, то понял — произошла невероятно забавная ошибка, которая рассмешила сеть.

Во время отдыха в зоне ожидания турист понял, что приехал на посадку в домашних тапочках, и не взял с собой свою обувь, говорится в заметке автора в Reddit.

Сообщение мужчины стало вирусным — набрало более 62 тыс. реакций на платформе за сутки. В своем посте американец сделал фотографию, в которой он положил ноги на чемодан, а на ступнях были обычные черные резиновые тапочки.

Мужчина так спешил, что забыл надеть обувь Фото: Reddit

"По дороге в Европу на три недели, я понял в аэропорту — я забыл дома надеть обувь!" — иронично подписал фотографию автор поста.

Пока точно неизвестно, где и когда сам был сделан этот кадр. Пользователи узнали локацию и говорят, что это очень похоже на аэропорт города Сент-Луис или Филадельфия.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному посту, пользователи посочувствовали американцу, а заодно поделились своими историями и мыслями. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Я тоже когда-то прилетел из Бразилии в Англию в шлепанцах посреди зимы. Температура — ноль, а я в футболке";

"В Европе, кстати, обувь не продают. Ты влип";

"С такими темпами ты еще и паспорт забудешь";

"Ну что ж, зато у тебя есть тапочки";

"Повезло! В аэропорту продают обувь — только вчетверо дороже".

