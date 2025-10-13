Чоловік летів у відпуску на три тижні та зрозумів, що забув найважливіше (фото)

Один турист зі США зібрався валізи та планував провести кілька тижнів у Європі. Коли він опинився в аеропорті, то зрозумів — сталася неймовірно кумедна помилка, яка розсмішила мережу.

Related video

Під час відпочинку в зоні очікування турист зрозумів, що приїхав на посадку в домашніх капцях, і не взяв з собою свого взуття, йдеться в дописі автора в Reddit.

Повідомлення чоловіка стало вірусним — набрало понад 62 тис. реакцій на платформі за добу. У своєму пості американець зробив світлину, в якій він поклав ноги на валізу, а на ступнях були звичайні чорні гумові капці.

Чоловік так поспішав, що забув одягнути взуття Фото: Reddit

"Дорогою до Європи на три тижні, я зрозумів у аеропорту — я забув удома одягнути взуття!" — іронічно підписав світлину автор посту.

Наразі точно невідомо, де і коли сам було зроблено цей кадр. Користувачі впізнали локацію та кажуть, що це дуже схоже на аеропорт міста Сент-Луїс або Філадельфія.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного посту, користувачі поспівчували американцю, а водночас поділилися своїми історіями та думками. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Я теж колись прилетів із Бразилії в Англію в шльопанцях посеред зими. Температура — нуль, а я у футболці";

"В Європі, до речі, взуття не продають. Ти влип";

"З такими темпами ти ще й паспорт забудеш";

"Ну що ж, зате у тебе є капці";

"Пощастило! В аеропорту продають взуття — лише вчетверо дорожче".

Раніше Фокус розповідав про те, що жінка провчила нахабного сусіда на борту літака. Його поведінка примусила дівчину вдатися до помсти, яку позитивно сприйняли користувачі мережі.

Згодом стало відомо, що чоловік задрімав на багажній стрічці в аеропорту. В коментарях до відео, люди намагалися второпати, чому саме тут чоловік вирішив відпочити.